    首頁 > 社會

    砍土風舞老師凶嫌曾上門申冤 高大成驚曝這事：不然換我被殺

    2026/01/29 20:28 記者蔡淑媛／台中報導
    高大成認為張嫌想法顛三倒四、積怨成仇，還透露為了「出名」想做件大事。（記者蔡淑媛攝）

    高大成認為張嫌想法顛三倒四、積怨成仇，還透露為了「出名」想做件大事。（記者蔡淑媛攝）

    台中市35歲張姓男子今（29）日將李姓土風舞老師砍成重傷，行凶後闖入國道被撞斷腿。他案發前發4000字長文，自曝不滿種植大麻遭判刑，還嗆「人很多很好殺」。張男日前曾到法醫高大成的診所諮詢，希望替他平反冤屈，高大成以自己不是植物學專家捥拒。張嫌說話顛三倒四、積怨成仇，還透露為了「出名」想做件大事。

    張嫌種植大麻，2023年判刑5年6月定讞，近日將發監執行。今年1月15日傍晚，他到高大成診所諮詢，高大成回憶，張嫌聲稱因為有養鸚鵡，買火麻種子栽種當飼料，其中3盆網拍賣5000元，被警察以販賣大麻逮捕，希望高大成為他作證火麻不是大麻，澄清沒有犯罪意圖；高大成當場拒絕。

    高大成說，張嫌一直要他出面申冤證明沒有犯罪，但自己不是植物學專家，無法背書。他分析，張嫌言談不具反社會人格特徵，自稱在桃園當家具業務員，但是說話顛三倒四，想法積怨成仇，事後回想，「還好自己沒有罵他，不然換我被他殺！」

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

