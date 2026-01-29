為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    雲林草嶺石壁又見山林火災！ 警義消及村民摸黑搶救

    2026/01/29 20:32 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林草嶺石壁29日晚上又發生山林火警，因位處半山腰消防車輛無法靠近，警消、義消及村民數10人摸黑在竹林中搶救滅火。（雲林縣消防局提供）

    雲林草嶺石壁29日晚上又發生山林火警，因位處半山腰消防車輛無法靠近，警消、義消及村民數10人摸黑在竹林中搶救滅火。（雲林縣消防局提供）

    雲林古坑鄉草嶺石壁今（29）日下午6點30分左右傳出山林火災，雲林縣消防局獲報出動草嶺、古坑、斗六公園及第一大隊警消14人，另草嶺在地義消、村民也有20多人前往摸黑搶救滅火，避免火勢蔓延。

    草嶺村長陳兵通表示，起火地點在石壁九芎神木停車場後方約1公里半山腰的竹林，該處為國有林地，有農民承租種孟宗竹，平日遊客、登山客不會前往，今天下午6點多冒出火光，村民得知趕往現場滅火並通報消防局草嶺分隊。

    雲林縣消防局在下午6點47分獲報，草嶺分隊人車趕往現場，並加派古坑分隊、公園分隊及第1大隊共6車14人前往搶救，並於7點左右通報林保署嘉義分署。

    由於該處位處半山腰車輛無法到達，警消、義消及村民約有30多人前往滅火，陳兵通表示，這次起火竹林是有人承租的林地，地面較濕潤，研判火勢不會迅速蔓延。

    草嶺石壁1月12日在石壁飯店後方竹林，疑因有不肖人士盜採竹筍升火取暖，不慎釀成山林火災，火勢蔓延，出動空勤及國防部直升機協助滅火，地、空聯合經過4天才將火勢撲滅，燃燒面積約8公頃，未料今天另一處竹林又發生火警。

