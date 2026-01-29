梁育誌殺害馬國女大生逃死 法界：合議庭有法官「太過佛系」

梁育誌性侵勒殺馬國女大生三度判死，高等法院高雄分院今更二審改判無期徒刑。（資料照，本報合成）

馬來西亞籍女大學生遭男子梁育誌性侵棄屍，高雄高分院更二審從死刑改判無期徒刑引發議論，更二審的受命法官陳紀璋去年3月，還在高雄地院擔任審判長時，曾對惡鄰吳龍滿做出死刑判決，法界分析，梁育志此次逃死，應該是合議庭3位法官中有人「太過佛系」所致。

馬國女大生命案更二審的合議庭法官，分別為審判長陳中和、陪席法官莊崑山、受命法官陳紀璋。陳中和曾歷任高雄、新竹地方法院法官、高雄地方法院庭長、高雄地方法院法官兼院長，2022年5月院長任期屆滿後，調派高雄高分院擔任法官兼庭長。

請繼續往下閱讀...

陪席法官莊崑山也是資深法官，在司法體系中服務數十年，曾任屏東地方法院院長、台南地方法院院長，後調派高雄高分院擔任法官兼庭長；受命法官陳紀璋則因在一審因表現良好，去年8月底剛調派至高雄高分院歷練3年。

法界指出，依據憲法法庭113年憲判字第8號判決，我國死刑判決需經各級法院合議庭法官「一致決」方可成立，簡單來說，死刑案件須經過審理的各級合議庭法官全體一致同意，少數服從多數的原則，在死刑量刑上不再適用。

而陳紀璋在「死刑一致決」的憲判出爐後，仍於去年3月審理惡鄰吳龍滿當兩幼子殘殺鄰居夫妻案，對凶手做出死刑判決，成為憲判後首例判死案例；法界推論，依陳紀璋嫉惡如仇的性恪，應不會輕縱梁育志，因此，兩名資深法官中，應有人「太過佛系」不同意死刑，才會無法達成「一致決」的死刑構成要件，讓梁育志逃過死刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法