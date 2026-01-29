為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    梁育誌殺害馬國女大生逃死 法界：合議庭有法官「太過佛系」

    2026/01/29 20:16 記者黃佳琳／高雄報導
    梁育誌性侵勒殺馬國女大生三度判死，高等法院高雄分院今更二審改判無期徒刑。（資料照，本報合成）

    梁育誌性侵勒殺馬國女大生三度判死，高等法院高雄分院今更二審改判無期徒刑。（資料照，本報合成）

    馬來西亞籍女大學生遭男子梁育誌性侵棄屍，高雄高分院更二審從死刑改判無期徒刑引發議論，更二審的受命法官陳紀璋去年3月，還在高雄地院擔任審判長時，曾對惡鄰吳龍滿做出死刑判決，法界分析，梁育志此次逃死，應該是合議庭3位法官中有人「太過佛系」所致。

    馬國女大生命案更二審的合議庭法官，分別為審判長陳中和、陪席法官莊崑山、受命法官陳紀璋。陳中和曾歷任高雄、新竹地方法院法官、高雄地方法院庭長、高雄地方法院法官兼院長，2022年5月院長任期屆滿後，調派高雄高分院擔任法官兼庭長。

    陪席法官莊崑山也是資深法官，在司法體系中服務數十年，曾任屏東地方法院院長、台南地方法院院長，後調派高雄高分院擔任法官兼庭長；受命法官陳紀璋則因在一審因表現良好，去年8月底剛調派至高雄高分院歷練3年。

    法界指出，依據憲法法庭113年憲判字第8號判決，我國死刑判決需經各級法院合議庭法官「一致決」方可成立，簡單來說，死刑案件須經過審理的各級合議庭法官全體一致同意，少數服從多數的原則，在死刑量刑上不再適用。

    而陳紀璋在「死刑一致決」的憲判出爐後，仍於去年3月審理惡鄰吳龍滿當兩幼子殘殺鄰居夫妻案，對凶手做出死刑判決，成為憲判後首例判死案例；法界推論，依陳紀璋嫉惡如仇的性恪，應不會輕縱梁育志，因此，兩名資深法官中，應有人「太過佛系」不同意死刑，才會無法達成「一致決」的死刑構成要件，讓梁育志逃過死刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播