為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    桃市消防局科員偷拍多女性愛影片 懲戒法院判免職

    2026/01/29 19:28 記者楊心慧／台北報導
    桃園市政府消防局秘書室已婚科員楊仁碩，性侵女網友被判刑，後又被查出偷拍多名女性性愛影片，被懲戒法院判免職。（資料照）

    桃園市政府消防局秘書室已婚科員楊仁碩，性侵女網友被判刑，後又被查出偷拍多名女性性愛影片，被懲戒法院判免職。（資料照）

    桃園市政府消防局秘書室已婚40多歲科員楊仁碩，2024年被控性侵女網友，犯後遭收押、起訴；檢警偵查時搜索楊員的公務電腦，驚見電腦內有個「花冊」檔案夾，內有5到6名女子性愛影片；懲戒法院今宣布免除楊仁碩職務。

    懲戒法院今晚發布新聞稿指出，楊仁碩為桃園市政府消防局助理員，涉有多起非執行職務期間的違法行為，桃園市政府認為其行為已嚴重損害政府信譽，有懲戒必要，依法移送懲戒法院審理。

    懲戒法院指出，楊仁碩於2021年9月19日駕車搭載一名女性出遊時，發現該女將價值約5000元的皮包遺落在車內，皮包內另有現金2000元，竟起意據為己有，將該財物侵占。

    楊仁碩另於2022年6月至7月間某日，與另名女子相約前往某商務旅館發生性行為，過程中竟偷拍，未經女子同意，以手機竊錄其裸露全身的性影像影片2部。

    此外，楊仁碩於2023年7月9日，在另名女子租屋處與其發生性行為時，亦未經同意，以手機竊錄裸露下半身的性影像共9張；警方持搜索票前往楊仁碩辦公所執行搜索，於其使用的電腦中「花冊」資料內，查獲前述性影像等相關證據。

    懲戒法院合議庭審理後，認為楊仁碩確有移送機關所指的非執行職務的違法行為，致嚴重損害政府之信譽，有懲戒之必要；經審酌公務員懲戒法規定等一切情狀，已達應予汰除的程度，判免除職務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播