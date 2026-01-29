桃市消防局科員偷拍多女性愛影片 懲戒法院判免職

桃園市政府消防局秘書室已婚科員楊仁碩，性侵女網友被判刑，後又被查出偷拍多名女性性愛影片，被懲戒法院判免職。（資料照）

桃園市政府消防局秘書室已婚40多歲科員楊仁碩，2024年被控性侵女網友，犯後遭收押、起訴；檢警偵查時搜索楊員的公務電腦，驚見電腦內有個「花冊」檔案夾，內有5到6名女子性愛影片；懲戒法院今宣布免除楊仁碩職務。

懲戒法院今晚發布新聞稿指出，楊仁碩為桃園市政府消防局助理員，涉有多起非執行職務期間的違法行為，桃園市政府認為其行為已嚴重損害政府信譽，有懲戒必要，依法移送懲戒法院審理。

懲戒法院指出，楊仁碩於2021年9月19日駕車搭載一名女性出遊時，發現該女將價值約5000元的皮包遺落在車內，皮包內另有現金2000元，竟起意據為己有，將該財物侵占。

楊仁碩另於2022年6月至7月間某日，與另名女子相約前往某商務旅館發生性行為，過程中竟偷拍，未經女子同意，以手機竊錄其裸露全身的性影像影片2部。

此外，楊仁碩於2023年7月9日，在另名女子租屋處與其發生性行為時，亦未經同意，以手機竊錄裸露下半身的性影像共9張；警方持搜索票前往楊仁碩辦公所執行搜索，於其使用的電腦中「花冊」資料內，查獲前述性影像等相關證據。

懲戒法院合議庭審理後，認為楊仁碩確有移送機關所指的非執行職務的違法行為，致嚴重損害政府之信譽，有懲戒之必要；經審酌公務員懲戒法規定等一切情狀，已達應予汰除的程度，判免除職務。

