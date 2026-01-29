海陸66旅隱匿遺失T75機槍槍管 中校營長、少校連長等7人緩刑

海軍陸戰隊66旅遺失T75班用機槍被用槍管案，桃園地院今天判處前後任營長等7人緩刑。（資料照）

海軍陸戰隊陸戰66旅步2營步4連於2020年11月間自復興崗移防，清點裝備發現T75班用機槍1支預備槍管遺失，部隊卻未依規定通報，並在清點紀錄造假，直到2023年間該旅後勤科審查清點軍械武器時曝光，包括前後任梁姓、林姓營長，賴姓、劉姓前後任連長及潘姓排長與3名承辦中士軍械士等8人被桃園地檢署依偽造文書罪嫌起訴，桃園地院今（29）日審結，將其中7人依共同犯公務員登載不實文書罪判處1年5月至1年不等徒刑，均緩刑3年；潘姓排長獲判無罪。

檢方起訴，海軍陸戰隊陸戰66旅42歲潘姓中尉排長，於2020年11月間擔任軍械武器裝備清點輪值人員，與36歲邱姓中士軍械士於當月24日協助管制移防期間武器裝箱清點確認責任，卻因未落實清點，導致單位保管的T75班用機槍「槍號：002246」預備槍管遺失1支。

同年12月14日部隊王姓士官長發現T75班用機槍預備槍管遺失，42歲梁姓中校營長等7人均明知該預備槍管遺失，卻仍登載不實武器清單逐層回報上級，直至該旅後勤科黃姓中尉於2023年3月25日審查單位軍械武器清點資料察覺有異，回報上級追查而曝光。

判決指出，梁姓、林姓中校2人先後擔任海軍陸戰隊66旅步二營營長，均明知械彈短少應逐級回報國防部列管，卻在得知該營步4連的T75班用機槍預備槍管遺失後，擔心被軍法處分、想設法自行尋回遺失槍管，而未儘速逐級回報，使上級主官無法正確掌握軍情；且為隱匿此情，2名前後任營長並先後與被告步4連前後任連長賴姓、劉姓少校及邱姓、簡姓、黃姓中士軍械士，共同登載不實的槍管數量於清點帳冊等公文書，有害國軍武器管理資料之正確性。

法院審理時，7人均坦承犯行，法官審酌7人均認罪，且海軍陸戰隊陸戰六六旅亦表示意見「考量渠等平時工作均克盡職責，戮力於部隊戰訓本務，堪認品行尚可；惟因不熟稔《軍品及軍用器材管理作業規定》，不知若槍管遺失可尋遺失報賠程序處置，並單純就保管不當之違失行為負行政懲處之責即可」。法官另考量7被告均無前科及犯後態度、所生危害等情狀，審結判處梁姓、林姓前後任營長各1年5月徒刑，緩刑3年；賴姓、劉姓少校各1年3月有期徒刑，緩刑3年；邱、黃2中士各處1年1月徒刑，緩刑3年；黃姓中士處1年徒刑，緩刑3年；並諭知7人應向公庫支付10萬、7萬、5萬、4萬元。可上訴。

潘姓中尉排長部分，法官認為依事證難認他有未落實清點責任而遺失該槍管犯行，且該備用槍管組成具獨特性，外界無法依單一零附件實施逆工製造，不會造成危害社會安全問題，縱有遺失，仍與遺失軍用物品罪之要件不符，諭知無罪。

