「剴剴戰士」法院外逼退旁聽社工 工會痛心：社安網陷信任危機

法院外聚集的大量「剴剴戰士」持大聲公對前往法院旁聽的社工咆哮。（沈曜逸提供）

台北地院持續審議「剴剴案」，今天傳喚台北市社會局婦幼科粘姓女科長作證，社工職業工會副理事長沈曜逸到法院旁聽，卻遭法院外聚集的大量「剴剴戰士」持大聲公咆哮。沈曜逸說，案件發生後，部分團體對社工表現出極強的敵意與不信任，不只嚴重打擊第一線社工士氣，也是社安網的信任危機。

台北市1歲10個月大男童「剴剴」前年遭保母劉彩萱、劉若琳姊妹虐待致死，時任兒福聯盟社工的陳姓社工則被以過失致死、偽造文書等罪嫌另案起訴。法院今天傳喚粘姓女科長作證；原定也由陳姓社工以證人身分作證，但其律師聲請勘驗陳女的偵訊光碟，蒞訴檢察官則主張偵訊光碟以譯文方式呈現即可還原真相，沒有勘驗必要。

沈曜逸到法院旁聽，卻遭法院外的「剴剴戰士」持大聲公咆哮，他呼籲「剴剴戰士」尊重多元的聲音，也譴責這樣的暴力行為，而他從開庭審議以來持續旁聽至今，認為勘驗光碟是很重要的事，也可以發掘更多真相，進一步還原剴剴案的經過。

此外，沈曜逸說，部分人士對社工團體的敵意走向不理性的狀態，現在網路上只要有不同的聲音，就會有人出征社工伙伴，這樣的現象已經持續一段時間，但發起攻擊的往往都是假帳號，因為無法確認對方真實身分，受攻擊的社工往往無法採取法律維權措施。

對於陳姓社工一案，沈曜逸說，過去英國也曾發生過加害人瞞天過海、讓許多專業人員全程被蒙在鼓裡的情況，工會目前仍認為，剴剴案中施虐的保母太過善於欺騙，就連醫師都沒能及時發現異常，陳姓社工也在保母的謊言中，被限制了採取介入作為、發揮專業能力的機會。

沈曜逸強調，作為社工，只要發現兒虐或個案異常，一定會採取相應的因應作為，絕對不會放任情況繼續發生，但在剴剴案發生後，社會大眾對社工逐漸喪失信任，甚至不相信社工會採取行動、保護個案，對社工的專業與士氣，都是非常沉重的打擊。

此外，沈曜逸說，民眾在案件發生後可以看到很多照片與證據，並理所當然的判斷孩子受虐，但社工在實務工作中，不見得能接收到這些資訊，資訊存在落差的情況下，可能因此誤判情境，當台灣民眾再也不相信社工，也代表大眾全然不相信政府極力建構的社會安全網，是極大的信任危機。

