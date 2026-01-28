為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    宜蘭空拍機投毒涉案人起訴 張美阿嬤農場聲明：前員工個人行為

    2026/01/28 14:35 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭空拍機投毒案王姓涉案人被起訴，張美阿嬤農場今天發聲明，直指前員工個人行為。（圖由讀者提供）

    宜蘭空拍機投毒案王姓涉案人被起訴，張美阿嬤農場今天發聲明，直指前員工個人行為。（圖由讀者提供）

    宜蘭縣發生空拍機投毒案，涉案人王姓男子身分引發各界關注。知名的張美阿嬤農場今天（28日）發表聲明指出，此案是前員工王男個人行為，案發後已終止合作關係。

    據了解，位在三星鄉的張美阿嬤農場是張美與子女共同創辦，空拍機投毒案涉案人45歲王姓男子是張美的兒子，王男後來退出營運核心另立門戶，農場現由張美的一個女兒負責經營。

    宜蘭地檢署起訴書指出，2023年6月，王姓男子擔任三星鄉某農場負責人，因不滿前員工離職跳槽，3度操控空拍機飛到鄰近一家農場，將毒餌灑落園區內，導致園區3隻動物誤食死亡，全案依違反動物保護法與毀損罪起訴，向法院請求從重量刑。受害農場是冬山鄉星夢森林劇場，至於王男擔任負責人的農場被指為張美阿嬤農場。

    張美阿嬤農場聲明指出，此案是曾短暫參與張美阿嬤農場事務的王姓男子，屬於個人行為造成違反動物保護法的刑事案件，2023年6月，場方發現王男行為嚴重違背動物福利與經營理念後，已終止雙方合作，王男後來自行經營其他場域，相關行為均與張美阿嬤農場無關。

    張美阿嬤農場強調，他們長期以動物福利與有機食農教育為核心價值，絕不容許任何傷害動物行為，若有不實影射造成本農場名譽受損情事，會加以蒐證維護自身權益。

    作案用的空拍機。（圖由警方提供）

    作案用的空拍機。（圖由警方提供）

    空投毒餌。（圖由讀者提供）

    空投毒餌。（圖由讀者提供）

    案發後，獸醫團隊對死亡羊駝進行解剖，發現體內含有「托福松」劇毒。（資料照）

    案發後，獸醫團隊對死亡羊駝進行解剖，發現體內含有「托福松」劇毒。（資料照）

