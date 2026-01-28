為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    報案變被告！銀行員「憑空杜撰」同事入侵LINE 下場慘了

    2026/01/28 14:41 記者劉詠韻／台北報導
    女銀行員因懷疑同辦公室的黃姓同事入侵其通訊軟體LINE，並在未查證的情況下向警方報案，指控對方妨害電腦使用。檢方調查認為，李女指控純屬捏造，近日偵結後依誣告罪將其提起公訴。（路透）

    女銀行員因懷疑同辦公室的黃姓同事入侵其通訊軟體LINE，並在未查證的情況下向警方報案，指控對方妨害電腦使用。檢方調查認為，李女指控純屬捏造，近日偵結後依誣告罪將其提起公訴。（路透）

    台北市李姓女子原任職於上海商業儲蓄銀行，因懷疑同辦公室的黃姓同事入侵其通訊軟體LINE，並在未查證的情況下向警方報案，指控對方妨害電腦使用。士林地檢署調查認為，李女指控純屬捏造，近日偵結後依誣告罪將其提起公訴。

    起訴書指出，李女於任職期間，明知黃姓同事並未入侵其LINE帳號，也未曾就使用疑慮向公司或當事人反映，並於前年向士林分局蘭雅派出所報案，指稱黃男攜帶專門設備到公司，長期監聽她LINE電話、偷看文字訊息及照片，亦指控黃男在辦公室與同事公開討論她的私人通訊內容。

    本案先前經台北地檢署偵查後，以不起訴處分確定黃男清白。隨後，黃男反過來對李女提起誣告告訴，案件經轉由士林地檢署偵辦。

    檢方偵辦期間，傳喚辦公室幾位同事到庭作證。證人們均證稱，黃男未曾攜帶設備入侵李女帳號，也未與同事分享李女的LINE通話內容、文字訊息或照片；李女手機亦不離身，相關指控與事實不符。李女自身供述亦無法提出帳號遭入侵的具體證據或來源。

    檢方審核證據後認為，李女在缺乏實據的情況下，憑空杜撰黃男侵犯隱私的事實，意圖使他人受到刑事處分，其行為已構成誣告罪，依法予以起訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播