報案變被告！銀行員「憑空杜撰」同事入侵LINE 下場慘了

女銀行員因懷疑同辦公室的黃姓同事入侵其通訊軟體LINE，並在未查證的情況下向警方報案，指控對方妨害電腦使用。檢方調查認為，李女指控純屬捏造，近日偵結後依誣告罪將其提起公訴。（路透）

台北市李姓女子原任職於上海商業儲蓄銀行，因懷疑同辦公室的黃姓同事入侵其通訊軟體LINE，並在未查證的情況下向警方報案，指控對方妨害電腦使用。士林地檢署調查認為，李女指控純屬捏造，近日偵結後依誣告罪將其提起公訴。

起訴書指出，李女於任職期間，明知黃姓同事並未入侵其LINE帳號，也未曾就使用疑慮向公司或當事人反映，並於前年向士林分局蘭雅派出所報案，指稱黃男攜帶專門設備到公司，長期監聽她LINE電話、偷看文字訊息及照片，亦指控黃男在辦公室與同事公開討論她的私人通訊內容。

本案先前經台北地檢署偵查後，以不起訴處分確定黃男清白。隨後，黃男反過來對李女提起誣告告訴，案件經轉由士林地檢署偵辦。

檢方偵辦期間，傳喚辦公室幾位同事到庭作證。證人們均證稱，黃男未曾攜帶設備入侵李女帳號，也未與同事分享李女的LINE通話內容、文字訊息或照片；李女手機亦不離身，相關指控與事實不符。李女自身供述亦無法提出帳號遭入侵的具體證據或來源。

檢方審核證據後認為，李女在缺乏實據的情況下，憑空杜撰黃男侵犯隱私的事實，意圖使他人受到刑事處分，其行為已構成誣告罪，依法予以起訴。

