追八點檔學台語 泰國新住民伍精唯分享融入在台生活故事

移民署北區事務大隊臺北市服務站邀請泰國新住民伍精唯BEKA CHIDAPHA（前排左5）擔任講師，分享自身以八點檔學台語克服語言挫折的故事。（記者劉慶侯翻攝）

移民署北區事務大隊台北市服務站，今（28）日舉辦「新住民家庭教育及法令宣導」課程，邀請來自泰國的新住民-伍精唯（BEKA CHIDAPHA）擔任講師，分享自身所經歷臺泰飲食文化衝擊與國臺語語言挫折的真實故事，並鼓勵新住民朋友將多元文化背景及語言專業轉化為跨文化的交流橋樑，一同敞開心胸紮根在台灣。

精唯回憶初到台灣的生活最衝擊的是飲食文化，泰國料理酸辣、重口味，而臺灣料理相對清淡，她笑說「剛來臺灣的時候，我包包裡一定要隨身攜帶辣醬」，用辣醬把台灣料理調成泰國味。不過隨著時間的推移，精唯不但已習慣台灣的口味，甚至返鄉時還覺得泰國料理的調味過於刺激。

請繼續往下閱讀...

台灣的長輩說國語時常夾雜台語，精唯總聽得一頭霧水，於是她一句一句慢慢學，不恥下問累積詞彙，懷孕期間待在家時，更靠追八點檔電視劇學習基本常用的生活用語，如今精唯已能用臺語跟長輩在日常中互動，生活也因此更自在。

伍精唯在臺生活近20年，擁有豐富的文化講師與泰語專業通譯經驗，她表示這些經驗受之台灣對新住民生活適應相關輔導與支持，這份感受也促使她走入新住民家庭服務中心、婦女會與親子館，透過進行泰國料理烹飪、手作DIY文化交流來回饋社會。精唯補充說「住在臺灣很幸福」，鼓勵敞開心胸感受政府對新住民的溫暖支持與多元包容。

北市服務站主任蘇慧雯提醒，春節將近送禮需求增加，為防止非洲豬瘟藉由國際郵包和快遞入侵臺灣，呼籲違規輸入肉品處罰相當重，最重可處7年以下有期徒刑併科新台幣300萬元以下罰金，請告知海外親友切勿郵寄含豬肉內餡糕餅、臘肉、肉鬆蛋捲等產品到台灣，共同守護我國農畜產業安全。

伍精唯BEKA CHIDAPHA鼓勵新住民朋友敞開心胸成為跨文化的交流橋樑。（記者劉慶侯翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法