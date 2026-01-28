攔計程車被拒竟惱羞成怒 兄弟檔當街毆打運將遭逮

四十九歲陳姓運將因為已有其他乘客預約而婉拒載客，未料戴姓兄弟竟因此勃然大怒，聯手將陳男拖下車痛毆。（記者鄭景議翻攝）

36歲與31歲的戴姓兄弟，昨日晚間在台北市大安區忠孝東路4段攔下1輛計程車，49歲陳姓運將因為已有其他乘客預約而婉拒載客，未料戴姓兄弟竟因此勃然大怒，聯手將陳男拖下車痛毆。大安分局警方獲報後火速趕抵現場，依準現行犯將戴姓兄弟逮捕，訊後依涉嫌傷害及公然侮辱罪嫌移送台北地檢署偵辦。

大安分局敦化南路派出所昨日晚間6時許接獲110通報，指稱轄內忠孝東路4段某處發生激烈的街頭暴力衝突，嚴重影響秩序。員警獲報立即派員趕赴現場查處，抵達現場時衝突已經平息，但陳姓運將頭部及頸部有多處明顯紅腫及挫傷，2名動手的戴姓男子則仍滯留在案發現場，警方隨即將相關涉案人員帶返派出所釐清案情。

請繼續往下閱讀...

警方調查發現，陳姓運將當時駕駛計程車行經該路段，戴姓兄弟突然上前攔車。陳男向2人表示，因為手機軟體已有其他乘客預約叫車，必須前往載客，因此婉拒這趟臨時攔車。沒想到戴姓兄弟聽聞後大感不滿，雙方先是爆發口角爭執，隨後兄弟2人情緒失控，竟強行將陳男拖下車並當街揮拳毆打，導致陳男頭部及頸部受傷。

陳姓運將事後前往醫院驗傷，並對2人提出告訴。警方在調閱周邊監視器畫面並查明相關事證後，確認戴姓兄弟動手傷人罪行明確，當場將兩人逮捕。戴姓兄弟在偵訊時對於一時衝動引發衝突坦承不諱，全案詢後由警方依傷害與公然侮辱罪嫌移送法辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法