    15年前高雄女建商分屍案定讞 死刑犯歐陽榕病逝

    2026/01/27 10:46 記者蘇福男、蔡清華、李惠洲／高雄報導
    死囚歐陽榕判刑定讞15年仍未執行，23日在高雄第二監獄身體不適就醫，轉送醫治療，25日仍因器官衰竭宣告不治。（資料照，警方提供）

    死刑犯歐陽榕15年前因高雄女建商分屍案遭判死定讞，在獄中多次喊冤，並透過廢死聯盟聲請釋憲，25日卻因器官衰竭不治。

    高雄第二監獄副典獄長張漢明今天（27日）上午受訪表示，歐陽榕因殺人罪死刑定讞，於民國100年4月29日入監服刑，上週五（23日）因身體不適在監內門診，醫師診斷後認為有急送外醫需求，當天即送往國軍左營總醫院急診，後轉加護病房，24日病況急轉直下，25日家屬簽屬放棄急救同意書，歐陽榕於同日宣告不治，獄方表示，歐陽榕在監期間生活狀況還算平穩，與獄友相處正常。

    經橋頭地檢署檢察官李冠林相驗，發現死者本身有糖尿病病史，未按時服藥，有戒護外醫診斷證明，死者無可疑外傷，認定死因為糖尿病酮酸中毒，上腸胃道出血併急性腎衰竭，家屬沒有意見，檢察官今日開立相驗屍體證明書交家屬善後。

    根據判決書指出，歐陽榕原為知名造紙廠加工處副處長，失業後投資失利背負千萬債務，2003年他向交情好的某建設公司盧姓女總經理開口借貸鉅款，竟因不滿遭拒而萌生殺機，他將盧女約至住處後勒斃，隨後在浴室內冷血分屍成10袋，分別丟棄在垃圾集中區、工廠廢料堆與山區道路。

    檢警查出，歐陽榕殺人分屍後，隔天竟還假冒盧女聲音打電話向家屬勒贖1200萬元，隨後在國道標誌桿黏貼指示字條與警方玩捉迷藏，落網後，他一度編造多種版本卸責，直到警方在死者「頭七」當天突破其心防，他才坦承犯案。

    歐陽榕入獄後，檢警追查出其昔日妻女竟也接連死於非命，歐陽榕領走超過600萬元保險金，雖懷疑背後藏有詐保殺親疑雲，卻因證據不足始終無法定罪，2011年歐陽榕死刑定讞後，即進入高雄第二監獄服刑至今，近年成為死刑釋憲聲請人之一，持續為自己喊冤，質疑當年判決瑕疵，但在尚未等到執行或釋憲結果前，即在獄中病故畫下人生句點。

    歐陽榕死刑定讞後，進入高雄第二監獄服刑至今，即在獄中病故畫下人生句點。（記者李惠洲攝）

    高雄第二監獄副典獄長張漢明。（記者李惠洲攝）

