暗夜闖清潔隊！亂倒整車事業廢棄物下場曝

南投埔里鎮公所清潔隊遭人暗夜闖入，並丟進一整輛3噸半貨車的廢棄物，事後警方查獲行為人，並要求清走棄置的廢棄物。（埔里鎮公所提供）

誇張！南投縣埔里鎮公所清潔隊本月22日遭人暗夜闖入，並丟進一整輛3噸半貨車的建築廢棄物，所幸過程全被監視器拍下，隔天清潔隊發現後報警，事後除要求行為人清走亂丟的廢棄物，也將依廢棄物清理法開罰最高6000元。

埔里鎮公所表示，近日有民眾開著3.5噸貨車滿載建築事業廢棄物，利用清潔隊鐵皮圍籬缺口闖進場區，並把車上載運的建築廢棄物如屋頂浪板、木板等，全都丟進清潔隊，隔天隊員發現遭人闖入偷倒，趕緊報警追查。

事後警方調閱監視器影像以車追人，順利找到偷倒的行為人，並要求把成堆的亂倒廢棄物清走，才總算解除清潔隊的廢棄物危機，之後也已通報南投縣環保局，針對亂倒行為將依廢棄法開罰1200元至6000元罰鍰，並提醒民眾，清潔隊僅週一至週五上班，國定假日一律不開放，切勿擅闖以免受罰。

南投埔里鎮公所清潔隊遭人（紅圈）暗夜闖入，並丟進一整輛3噸半貨車的廢棄物，事後查獲行為人，除須清走垃圾也將依廢清法開罰。（埔里鎮公所提供）

