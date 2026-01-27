為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    功高震主必死！張又俠落馬內幕曝：前CIA官員指習恐懼「這件事」

    2026/01/27 11:45 編譯陳成良／綜合報導
    前中共中央軍委副主席張又俠攝於2024年4月；這位解放軍「實戰派」指標人物，據傳因權力過大引發習近平猜忌而落馬。（路透檔案照）

    前中共中央軍委副主席張又俠攝於2024年4月；這位解放軍「實戰派」指標人物，據傳因權力過大引發習近平猜忌而落馬。（路透檔案照）

    解放軍第一悍將、中央軍委副主席張又俠突遭調查，震驚全球。雖然中國官方定調為「嚴重違紀違法」（貪腐），但英國《衛報》引述前美國中情局（CIA）資深分析師的說法，揭露了更深層的政治動機：這是一場典型的整肅，原因在於張又俠被認為「變得太強大了」。

    目前擔任喬治城大學資深研究員的前CIA分析師韋德寧（Dennis Wilder）直言：「這不是關於貪腐，也不是關於洩密，這是一個將軍權力過大引發的清洗。」外界普遍將此解讀為典型的「功高震主」，習近平為了鞏固權力，不得不出手。

    報導分析，75歲的張又俠身分特殊，他不僅是與習近平同屬「紅二代」的世交，更是解放軍中極少數擁有1979年中越戰爭實戰經驗的將領。他在軍中的威望與人脈，原本是習近平掌控軍隊的資產，但隨著他提拔的前國防部長李尚福落馬，這份資歷反成了習近平眼中的潛在威脅。

    美國智庫亞洲協會（Asia Society）中國政治研究員牛犇（Neil Thomas）指出，習近平連自己的「軍中左右手」都敢斬，顯示張又俠可能在某種程度上「嚴重背叛了習的信任」。分析認為，這代表對習而言，確保黨（也就是他自己）對軍隊的絕對控制，遠比保留一位能打仗的實戰派老將更重要。

    軍委會剩「習與糾察隊長」 台灣面臨新變數

    《衛報》指出，這場大清洗造成了一個荒謬的局面：擁有200萬大軍的解放軍最高指揮機構「中央軍委」，目前實質上只剩下兩個人在運作：習近平本人，以及負責抓人的中紀委書記張升民。

    這對台灣意味著什麼？韋德寧，短期內因指揮鏈斷裂，這給了美軍與台灣與台灣更多準備時間；但其他專家， 華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）則警告，切勿以為解放軍就此癱瘓。危險在於，接替張又俠這些老將的，極可能是一批「更年輕、更激進」且完全不敢質疑習近平決策的鷹派軍官，這可能導致未來的攻台決策更加冒進與不可預測。

