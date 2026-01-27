日本最年輕知事誕生！35歲「帥氣外交官」石田嵩人返鄉參政勝選

日本福井縣知事補選由年僅35歲的前外交官石田嵩人勝出。（本報合成，擷取自石田嵩人/X）

日本福井縣因前知事杉本達治涉性騷擾風波請辭，依法舉行知事補選，25日完成投開票。結果由無黨籍新人、年僅35歲的前外務省職員石田嵩人勝出，擊敗資歷深厚的對手，正式當選福井縣知事，也成為目前日本最年輕的現任知事。

綜合日媒報導，本次福井縣知事補選共有3人角逐，最終石田嵩人以約4300票差距，擊敗67歲的前副知事山田賢一，首度當選。選戰初期石田聲勢並不突出，但他成功吸引無黨派與年輕選民支持，後期再獲參政黨表態支援，使選情出現明顯變化。

請繼續往下閱讀...

石田嵩人為福井市出身，畢業於關西外國語大學，進入日本外務省後曾派駐美國與非洲尚比亞，並擔任澳洲墨爾本總領事館副領事，外交經歷完整。儘管長期在海外任職，他仍關注家鄉發展，於去年12月25日宣布投入選舉，表態希望回饋福井、改變地方政治，並主張創造繁榮氛圍及擴大育兒支援措施，以遏止年輕人外流現象，同時提出應促進世代間對騷擾行為認知差異的理解共識。

值得注意的是，石田是所有候選人中最晚宣布參選者，卻善用社群平台經營形象，透過短影音、街頭互動爭取年輕族群支持，加上其亮眼外型與清新風格，也在網路上掀起討論，有網友起底他曾透露大學時期交過女友，目前未婚單身。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法