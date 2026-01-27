為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    汽車闖北埔平交道 花蓮鐵警：最高罰9萬且吊扣駕駛執照1年

    2026/01/27 09:44 記者王錦義／花蓮報導
    有網友在社群平台 Threads 發文，看到花蓮新城鄉北埔平交道有一輛白色汽車卡在北埔平交道上。（民眾提供）

    有網友o.kuma在社群平台Threads發文，看到花蓮新城鄉北埔平交道有一輛白色汽車卡在北埔平交道上，鐵路警察局花蓮分局今指出，經查證該事件係發生於昨天中午，警鈴已響、號誌已顯示且遮斷桿已下降，該汽車仍闖入平交道範圍內，將依法告發，最高可處新台幣9萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照一年。

    鐵路警察局花蓮分局指出，有關民眾於Threads上發文，汽車闖入平交道一案，用路人駕駛汽車行經花蓮縣新城鄉北埔平交道時，警鈴已響、號誌已顯示且遮斷桿已下降，該汽車闖入平交道範圍內，並直接停在黃色網狀線上，台鐵219列車立刻減速慢行通過，所幸未釀成事故。

    針對該用路人違規之行為，鐵警花蓮分局指出，將依據違反道路交通管理處罰條例第54條第1項規定予以告發，處汽車駕駛人新台幣1萬5千元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照一年。因而肇事者，吊銷其駕駛執照。

    鐵路警察局花蓮分局再次呼籲用路人行近平交道時，應降速並保持安全車距，切莫以魚貫方式緊跟前車，遵守「停、看、聽」原則，遇警鈴已響、閃光號誌已顯示，應立刻停止於停止線後方；但若遇警鈴與號誌顯示，已行駛至平交道範圍內，為避免衍生事故，駕駛人應儘速通過該區域，以維持平交道範圍內淨空與安全。

