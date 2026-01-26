為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    繁重加給有望！ 基隆市警察局今分局長交接 議長童子瑋送上好訊息

    2026/01/26 11:49 記者吳昇儒／基隆報導
    基隆市警察局今日舉行分局長交接典禮，由市長謝國樑擔任主持人，邀請議長童子瑋、副議長楊秀玉及國策顧問張旻斌、警友會副理事長莊智為及基隆地方檢察署檢察長等多位貴賓到場觀禮。（記者吳昇儒攝）

    基隆市警察局今日舉行分局長交接典禮，由市長謝國樑擔任主持人，邀請議長童子瑋、副議長楊秀玉及國策顧問張旻斌、警友會副理事長莊智為及基隆地方檢察署檢察長等多位貴賓到場觀禮。（記者吳昇儒攝）

    基隆市警察局今日舉行三、四分局長交接典禮，議長童子瑋典禮中致詞時表示，目前非六都警職人員繁重加給相關辦法已送交行政院核定，希望在農曆年前核定完畢，屆時只需要地方政府預算足夠就能發放。市長謝國樑也說，感謝議長在內的工作夥伴，若相關辦法能通過，將會追加預算，中央、地方一起配合，為警察創造良好的工作環境。

    基隆市警察局今日舉行分局長交接典禮，由市長謝國樑擔任主持人，邀請議長童子瑋、副議長楊秀玉及國策顧問張旻斌、警友會副理事長莊智為及基隆地方檢察署檢察長等多位貴賓到場觀禮。

    基隆市議會議長童子瑋於典禮致詞時指出，前第四分局長洪政崴表現良好榮升花蓮縣警察局主任秘書，治安與交通責任重大，有賴警察同仁日以繼夜的付出，期盼兩位分局長就任之後，能與市議會繼續保持良好互動，持續為市民服務。

    先前推動警察繁重加給部分，預計在農曆年前，核定發放的相關辦法，接下來就看地方政府的預算，看如何發放，拉近在六都與非六都服務的警職人員差距。

    市長謝國樑也說，感謝議長在內的工作夥伴，若相關辦法能通過，將會安排追加預算，中央、地方一起配合，為警察創造良好的工作環境。

    此外，市府推動行人友善、行人有序兩大方案，目前已見成效，但仍有不足之處，因目前駕駛人的習慣是看到行人要過馬路，會停下來讓行人通過，但遇到行人穿越道時，尚未養成減速習慣，本月在正榮街就發生一起事故，目前已請相關單位前往會勘，裝設號誌，但目前的傷亡，仍低於去年同期。

