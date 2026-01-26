為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    抓到了！桃園新屋銀樓搶案 楊梅警火速逮3嫌到案

    2026/01/26 10:59 記者李容萍／桃園報導
    抓到了！桃園新屋銀樓被搶2金飾案，楊梅警火速查緝3嫌到案。（圖由警方提供）

    桃園市警察局楊梅警分局昨（25）日傍晚接獲報案，新屋區中正路某銀樓發生搶奪案件。2名男子佯裝購買金飾，趁店家女負責人不備，當場搶走黃金項鍊及吊墜後迅速逃逸，造成店家損失約42萬元。

    警方獲報後立即成立專案小組，調閱現場及周邊監視器影像迅速鎖定涉案車輛。經深入追查發現，犯嫌於案發當日先至新屋區中華路一帶竊取機車，隨後便前往犯案並逃逸。後續於今（26）日凌晨2時許，警方於觀音區台61線橋下，成功查緝劉姓（35歲）、彭姓（22歲）2名犯嫌，以及本案另有1名周姓犯嫌（25歲）負責接應，也一同帶回偵辦。

    初步了解3人因缺錢花用進而犯案，惟犯嫌辯稱搶奪的金項鍊已在逃跑過程中「遺失」，全案已報請桃園地檢署指揮偵辦，後續將持續調閱通聯及相關資料，以釐清不法所得流向及是否尚有其他共犯。

    楊梅警分局長吳傳銘呼籲，年關將近，不法分子切勿心存僥倖，警方對於任何暴力或侵害民眾財產安全的行為，必定全力追查、依法究辦，以維護社會治安與民眾生命財產安全。

    金價飆新高，2嫌到桃園新屋銀樓假裝購買，趁機搶走2.1兩金飾。（取自「新屋生活圈」臉書粉專）

    抓到了！桃園新屋銀樓被搶2金飾案，楊梅警火速查緝3嫌到案。（圖由警方提供）

