    社會

    雲林縣警局5高階主管異動 北港迎來首位女性分局長

    2026/01/26 12:40 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林縣警察局3位新任分局長宣誓就職。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣警察局3位新任分局長宣誓就職。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣警察局今（26）日辦理新任主祕、督察長及3位分局長交接布達，其中新任北港分局長張舒喻為該分局第一位女分局長。局長黃富村感謝卸任人員的付出，期勉新任人員持續強化轄區治安與交通秩序。雲林縣議長黃凱表示，雲林為農業大縣，老年人口多，長輩講話大聲或直白，但並無惡意，希望員警執法時能注意態度，避免因誤會造成爭議。

    雲林縣警察局這次異動人員有，主任葉文啟調陞台南市政府警察局督察，督察長黃國源調陞台中市政府警察局督察、虎尾分局長方子欽調任台東縣警察局台東分局長、西螺分局長閻百川調任嘉義市政府警察局第一分局長、北港分局長陳勇誌調任屏東縣政府屏東分局長。

    新任人員，主祕黃念生，原澎湖縣政府警察局督察長、督察長簡龍宏，原苗栗縣警察局苗栗分局長、虎尾分局長馬秋景，原雲林縣警察局祕書科長、西螺分局長吳誌權，原嘉義縣警察局竹崎分局長、北港分局長張舒喻，原新竹縣政府警察局新埔分局長。

    張舒喻是北港首位女性分局長，中央警察大學行政警察系66期畢業，曾任澎湖縣警察局白沙分局長、高雄市警察局捷運警察隊督察組長。

    今天布達交接典禮由局長黃富村主持，包括議長黃凱、議員賴淑娞、王又民等人都與會觀禮。

    雲林縣警察局3位新任分局長包括虎尾分局馬秋景（左起）、西螺分局吳誌權、北港分局張舒喻，宣誓就職。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣警察局3位新任分局長包括虎尾分局馬秋景（左起）、西螺分局吳誌權、北港分局張舒喻，宣誓就職。（記者黃淑莉攝）

