南港某超商內為車資打傷醉客 運將被法辦

陳姓司機一時情緒失控，在店內徒手推擠並毆打黃男。（記者鄭景議翻攝）

63歲陳姓計程車司機今日凌晨載送一名酒醉的46歲黃姓男子前往台北市南港區，雙方在重陽路一家超商內因為車資問題爆發口角衝突。陳姓司機一時情緒失控，在店內徒手推擠並毆打黃男，隨後在警方趕抵前先行駕車離去。南港分局員警到場處理，雖然受傷的黃男暫不提告，但警方仍將聯繫司機到案，並依社會秩序維護法裁處。

南港分局表示，今日凌晨接獲報案指稱，重陽路某超商內有兩名男子正在徒手打架，隨即派員火速趕往現場處置。員警抵達時，現場打鬥情事已經停止，僅剩下渾身酒氣的黃姓乘客在場。經詢問得知，黃男搭乘陳男駕駛的計程車抵達目的地後，兩人為了車資計算方式產生歧見，雙方一路從車內吵到超商內。

據了解，司機陳男在爭執過程中情緒激動，突然動手推擠黃男並揮拳毆打，造成黃男身上出現輕微擦挫傷。陳男在動手後疑似擔心民眾報警，在警方抵達現場前就先行走出店外，並開車加速離去。警方隨後詢問黃男受傷情形與提告意願，他表示雖然身體有些許不適，但目前打算暫不對司機提出傷害告訴。

警方隨後在現場協助黃男釐清案情。南港分局指出，雖然被害人目前不提告，但計程車司機在超商等公共場所動手打人的行為，已經涉嫌違反社會秩序維護法第87條等相關規定。警方目前已經透過監視器掌握該部計程車的車號與司機身分，近期將通知陳男到案說明，並在訊後依法予以裁處。

