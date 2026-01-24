台中神棍「靈修改命」騙女信徒上床 逼簽「性愛同意書」成鐵證

台中地院認劉男須負擔民事賠償責任，3名被害人分獲判賠120萬、130萬、130萬，全案仍可上訴。（資料照）

台中市劉姓男子自2009年接手母親創立的「西方如來寺」佛堂後，對外宣稱亡母已成佛、能降駕救世，並自稱具「他心通」等神力，能看穿信徒命運，長期以「靈修改命」為幌子對多名女信徒施壓發生性關係，甚至要求簽下「性愛同意書」掩飾罪行，法院判決他需賠償3名女信徒共380萬元，可上訴。

經查，65歲劉男以「師父能替你消災解厄、改寫因果」為誘因，專挑信徒人生遭遇困境時下手，被害者多為對感情、婚姻或經濟狀況感到迷惘的女性，劉男會以「你命運不好、需要修行」等話術，讓她們相信唯有依從他的指示，才能避免厄運降臨。

這種把性關係包裝成「靈修」方式，實際上是透過恐懼與信任壓制意志，一名女信徒曾被灌輸「你若不跟老師修行，會走上不好的路」恐嚇話語，並被要求以身體或金錢作為「奉獻」，2年間遭受長期迫害，另名女信徒則被要求簽署「同意書」作為「修行證明」，反成為劉男犯行鐵證，直到其中一名被害女子因運勢都沒有好轉，鼓起勇氣報案，全案才曝光。

台中地院一審依48個強制性交等罪，判劉男合併應執行10年，檢方認判決過輕上訴，台中高分院撤銷原判決，改判16年，另其中3名被害女信眾對劉男提出民事求償，分求償600萬、800萬以及1000萬，法院認劉男以宗教權威操控信徒，對被害人造成長期傷害，判決其負擔民事賠償責任，3名被害人分獲判賠120萬、130萬、130萬，仍可上訴。

