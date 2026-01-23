真熱血！彰化小貨車轉彎甩飛貨物成｢地雷｣ 排隊捐血人出手

等候捐血的民眾看到掉落一地的鐵製品，上前幫忙。（民眾提供）

彰化市金馬路今天（23日）傳出小貨車所載的鐵製品掉落一地，路旁有民眾排隊等捐血，馬上大步上前撿東西，有人拿活動交通錐在路口警示，只花3秒鐘就把鐵製品移到路旁，當場解除一場可能引爆的連環意外！

彰化東區扶輪社、彰化縣不動產建築開發商業同業公會今天聯手辦捐血活動，地點就在家樂福廣場，由於只要捐血250cc就送1隻土雞、禮券200元、麵線一盒、衛生紙6包與咖啡一杯，一早就有民眾來排隊等著捐血。

當民眾在等候捐血時，看到有小貨車從東谷路左轉金馬路，在轉彎過程中，甩出一整箱的鐵製品，就散落在車道上，嚇得經過車輛紛紛閃避。

剛好有3位民眾在排隊等著捐血，馬上就站起來，有人去拿交通錐當警示標誌，有人負責指揮交通，有人把掉落的鐵製品撿到籃子，火速解除一場可能引爆的連環意外，成為現場最感人的一幕。出手相助的熱血民眾說，只是舉手之勞而已。

彰化東區扶輪社社長劉燦霖表示，捐血送土雞已長達28年，第一次送的時候，因為成效良好，所以後來就成為捐血活動最大的賣點。

小貨車從東谷路左轉金馬路，在轉彎過程中，甩出一整箱的鐵製品。（民眾提供）

彰化東區扶輪社多年來辦捐血活動都送土雞。（民眾提供）

