po「女童開車」限動引撻伐 她回嗆網友「是踢到你家祖墳？」

警方掌握網友轉貼的影像可見，1名女童坐在駕駛車輛的大人腿上，以雙手轉動方向盤。（蘆竹警分局提供）

有網友在網路社群Threads轉發1段限時動態影片，影中赫見1名女童坐在車輛駕駛人腿上掌控行駛中汽車的方向盤，行駛經過桃園市蘆竹區南崁路好市多賣場，貼文者直批「這到底什麼父母，不要害死用路人好嗎」，引發熱議。桃園市蘆竹警分局對此表示，影片中的行為可能違反道路交通管理處罰條例「幼童未依規定安置安全座椅」及「危險駕駛」，最高可處3萬6000元罰鍰並吊扣牌照。

這段限時動態影片是由1名女性在其網路社群發布，被脆友轉發，有網友看到影片撻伐「可憐的小孩，怎麼有這樣的媽媽」、「就等警察找到人開罰」，也有網友直接列舉法條直指未滿12歲不能坐前座、未使用安全座椅、大人危險駕駛，還有網友貼出疑似發布限動女子另一帳號大嗆網友：「是擋到你家的路，還是踢到你家祖墳？」

蘆竹警分局關注到這則網路貼文並於今（21）日表示，民眾po網的影片未註明時地， 然影片中的行為可能違反《道交條例》第31條「幼童未依規定安置安全座椅」及第43條「危險駕駛」，最高可處3萬6000元罰鍰並吊扣牌照，警方將主動調閱相關資料溯源釐清，若查證屬實，將針對行為人依法開罰。警方也呼籲，駕車人應注意用路人安全，對於各類危害交通秩序之行為，警方將嚴正執法，絕不寬貸。

