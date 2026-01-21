移工代步需求竟成拼裝贓車溫床！台中警尋獲失竊機車 揪出隱蔽犯罪鏈

警方查獲涉案阮姓逃逸移工。（民眾提供）

台中市近期發生一起機車竊案，警方循線追查發現非單一竊盜，而是牽涉失聯移工、通緝犯與改裝贓車的地下流通模式，竊賊以移工代步需求為市場，從偷車、變造外觀到轉交使用，形成隱蔽犯罪鏈，警方循線瓦解該竊車集團，將相關3名犯嫌全數查緝到案。

台中市第六分局協和派出所日前接獲民眾報案，指停放住處附近機車遭竊，立即調閱周邊及沿線監視器畫面比對，發現失竊機車在短時間內被轉移至他處，顯示犯案手法並非臨時起意。

警方循線鎖定涉案越南籍阮姓移工（31歲）通知到案，阮男起初避重就輕，經警方耐心突破後，才逐步供出背後還有他人指使，並非單獨行動，警方據此研判，該案恐涉及有組織竊車行為，隨即擴大偵辦。

深入追查後發現，該竊車集團以台籍潘姓男子（34歲）為首，潘男因毒品案件遭通緝，仍暗中操控竊車行動，他看準部分移工因身分問題不便購車，轉而向地下管道尋求代步工具，負責接單與分配目標，再指揮兩名阮姓移工下手偷車，得手後將機車噴漆改色，另行竊取車牌懸掛，使失竊車輛變成拼裝車難以辨識來源，持續流入地下使用。

警方蒐證期間，陸續掌握嫌犯行蹤與犯案模式，待時機成熟後展開收網行動，先後再查獲另一名失聯的阮姓移工（31歲）及潘男，並起獲多部贓車與失竊車牌，初步清查至少有4輛機車、4面車牌遭竊，全案詢後依竊盜罪嫌移送法辦，潘男另案解送歸案並經法院裁定羈押，兩名移工則移送移民署專勤隊裁處。

另名阮姓移工偷機車時，被監視器全都錄。（民眾提供）

