    社會

    慣竊信義商圈四處偷生活用品 警眼尖盤查戳破逮人

    2026/01/21 13:46 記者邱俊福／台北報導
    楊男頭戴鴨舌帽、口罩，站在牆邊角落不時翻動所揹背包，引起員警注意，上前盤查。（記者邱俊福翻攝）

    44歲楊姓慣竊，上週六晚間遊走台北市信義商圈內，涉嫌行竊商圈內商家的襪子、帽子、起司乳酪等生活用品後，站在商圈牆角整理背包內的得手贓物，正在附近執行守望崗的信義分局三張犁派出所員警見其行跡詭異，上前盤查，雖他辯稱背包內商品都是父母所給，員警仍透過跟附近被害商家訪查與調閱監視器，當場戳破謊言，逮人送辦。

    警方表示，上周六晚間18時至21時，巡佐黃俊諺、警員楊怡安擔服捷運市府站安全維護勤務，晚間20時許在信義商圈的市府捷運站2號出口一帶，發現楊男混雜於人群中，頭戴鴨舌帽、口罩，站在牆邊角落不時翻動所揹背包，鬼鬼祟祟，舉止跟周遭民眾不同，遂上前盤查。

    當時，楊男面對員警詢問，表示只是在整理背包，並神情慌張的想趕快離開現場，員警見狀加以攔阻，並經楊男同意檢視隨身物品後，於包內發現多件全新未使用的知名品牌襪子、帽子等商品，數量顯與一般購物情形不符，且楊男無法出示發票，先說這些商品是友人交付，又改口是父母親所給，無法清楚說明物品來源。

    警方前往鄰近商家門市查證，經店方清點比對後，確認店內商品確有短少，隨後調閱監視器影像，畫面逐一還原竊取過程，最終確認竊取商品之人即為楊男，警方遂依竊盜罪嫌當場將楊男逮捕，並起獲襪子6雙、帽子5頂，以及多個超市起司乳酪；楊男詢後已依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

    警方起獲襪子6雙、帽子5頂贓證物。（記者邱俊福翻攝）

