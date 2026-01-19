為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    3樓拜拜忘記1樓燒熱水險釀災 南市消防局籲：人離火一定要熄

    2026/01/19 16:23 記者劉婉君／台南報導
    台南善化1名屋主忘記1樓正在燒熱水，跑到3樓拜拜，造成鍋子被燒乾，險釀災。台南市消防局提醒，人離火熄。（消防局提供）

    台南市善化區1名屋主，忘記1樓廚房正在燒熱水，就爬上3樓神明廳拜拜，鍋子燒乾冒出黑煙險釀災，台南市消防局提醒民眾，注意用火及用電安全，人要離開時，火一定要熄滅，以免造成危險。

    今（19）日上午11時許，台南市善化區發生煮食不慎火警案件，所幸該住戶及時關閉爐火，加上機警鄰居協助報案，才沒有造成損失。

    消防局接獲火警通報後，立即派遣善化分隊前往了解。起因是屋主在3樓神明廳拜拜，遺忘1樓正在燒熱水，導致鍋子燒乾冒出黑煙。幸好鄰居聞到燒焦味，查看發現濃煙，立即大聲呼喊並即時報警，在消防人員抵達前，屋主已自行熄滅火勢。經消防人員判斷，所幸現場發現及時，屋主自行將爐火關閉，僅有鍋子燒焦，無財物損失。

    第四大隊大隊長蔡國保指出，煮食不慎是該大隊轄內住宅火警主要發生因素，建議民眾使用明火設備應選擇具有熄火安全裝置、溫度感知功能或時間異常可自動遮斷功能之爐具，注意人離火熄、室內不抽煙等居家防火事項。

    台南市消防局長楊宗林表示，年節將近在家人團聚之時，更應注意用火用電安全。建議居家裝設住警器，可及早發現火警，早期應變，守護無價的民眾生命，為居家安全加分。

