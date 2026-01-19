119消防節北市消防局公布住警器保命877件 籲安裝且定時檢測

消防局呼籲民眾要安裝、檢測住警器。（記者王冠仁翻攝）

今天1月19日是一年一度的消防節，台北市消防局特地在今天公布，截至去年底，「住宅用火災警報器」成功發揮作用、讓住戶及時逃生的案例，總共有877件。消防局特地呼籲，住警器確實能夠及時保護民眾性命，民眾除了要在家中安裝，也要定時檢測。

消防局表示，過去有許多住警器建功的案例，像是民眾在廚房燉湯燉到忘記，離開廚房跑去休息，沒想到湯鍋燒乾冒出濃煙，濃煙觸發住警器後民眾這才想起來，及時關火阻止火災發生。

消防局統計，截至去年底為止，台北市共發生因為住警器及時發揮作用，避免火災擴大，且住戶及時逃生的案例，總共有877件。

依據法規，一般公寓和透天厝都必須在客廳、臥室及廚房安裝住警器，住警器是24小時不打卡、不睡覺的「防火小天使」，也是最重要的一道防線。

消防局呼籲，安裝住警器後，也要記得定時檢測，檢測4步驟分別是「按、擦、換、測」，按下測試鈕，擦除擋住感應器的灰塵，若聽到間隔短促音「嗶」聲、警示燈閃爍或設備已超過使用年限，請務必更換電池或整組汰換，最後養成定期測試的好習慣，確保關鍵時刻發揮功能。

消防局呼籲民眾要安裝、檢測住警器。（記者王冠仁翻攝）

