    首頁 > 社會

    首例！拒酒測累犯陷困境 台北分署推「酒癮戒治政策」助男重生

    2026/01/19 16:22 記者劉詠韻／台北報導
    法務部行政執行署台北分署提醒，民眾如需酒癮戒治相關協助，可撥打酒防中心免付費專線，或至官網及臉書專頁「戒酒同行重啟人生」查詢最新資訊。（記者劉詠韻翻攝）

    法務部行政執行署台北分署提醒，民眾如需酒癮戒治相關協助，可撥打酒防中心免付費專線，或至官網及臉書專頁「戒酒同行重啟人生」查詢最新資訊。（記者劉詠韻翻攝）

    台北市一名長期食用毒品、拒絕酒測裁罰而陷入惡性循環的男子，在法務部行政執行署台北分署勸導後，終於正視自身酒精依賴的問題，並同意接受醫療轉介，成為分署近日成功推動酒癮戒治政策以來首例個案。

    台北分署指出，義務人1978年出生、設籍北市文山區的男子，自2016年起因持有毒品、拒絕酒測等違規行為，屢次遭裁罰罰鍰並移送執行，雖曾申請分期繳納，但因工作不穩定，未能依期履行。

    台北分署持續執行存款債權，並透過通知義務人報告財產狀況，進一步了解其飲酒習慣及生活情況。經執行人員耐心溝通與關懷，義務人正視自身酒癮問題，並同意接受酒癮治療轉介，成為台北分署推動酒癮戒治政策以來的首例個案。

    台北分署提醒，酒駕不僅危及駕駛人自身安全，更可能造成無辜用路人傷害，單以裁罰或強制執行，往往無法徹底解決問題。分署未來將持續強化執行人員酒癮戒治知能，並完善轉介機制，期透過行政執行與醫療戒治雙軌並進，協助有酒癮問題的義務人走出惡性循環，降低酒駕再犯率。

    此外，台北分署表示，民眾如需酒癮戒治相關協助，可撥打酒防中心免付費專線0800-25-5959（「愛我無酒無酒」），或至官網及臉書專頁「戒酒同行重啟人生」查詢最新資訊。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

