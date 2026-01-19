為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    屏東親子公園驚傳刺胎怪客？警網搜捕釐清真相

    2026/01/19 09:15 記者蔡宗憲／屏東報導
    警方火速查到疑似割胎男子。（警方提供）

    警方火速查到疑似割胎男子。（警方提供）

    屏東市熱門遊憩景點勝利公園周邊，上周末驚傳有「刺胎怪客」出沒！有民眾目擊一名男子在U-Bike租賃站旁低頭徘徊，疑似手持利器連續刺向多部單車輪胎，甚至還伸手「確認成果」，嚇得路過家長趕緊拉著孩子避開。屏東警方獲報後不敢大意，立即派員追查，最終在社福機構尋獲該名男子，證實僅是「撿拾零件比對」的一場誤會，讓地方民眾鬆了一口氣。

    昨日有民眾反映，指稱在屏東市勝利公園旁的U-Bike站點，發現一名中年男子行為怪異。目擊者拍攝指出，該男子彎腰對著多輛腳踏車輪胎處不斷撥弄，疑似手持利器刺破胎壁，且在「割完」後還刻意用手確認輪胎狀況。當時現場有不少帶著小孩的家長，見狀原本想上前制止，但看見對方疑似持有尖銳物品，擔心發生隨機攻擊事件，嚇得不敢靠近，只能隨後拍下影片報警，並心有餘悸表示，「就怕類似張文的暴力事件再次上演！」

    屏東警分局崇蘭派出所接獲報案後，派遣員警趕赴現場勘查。經逐一檢查該站點所有U-Bike車輛，並未發現有輪胎遭毀損、洩氣或切割痕跡。警方同時致電U-Bike屏東服務處查證，站方也回報自17日至今，該處站點並未接獲車輛毀損報修紀錄。為了釐清真相，警方擴大調閱周邊監視器，並於18日傍晚5時許，在市區一處社會福利機構尋獲影片中的44歲陳姓男子。

    經警方盤查，陳男身上並未攜帶任何利器或其他危險物品。陳男向警方解釋，他當時是在路邊拾獲一片黑色塑膠墊片，因一時好奇，才蹲在腳踏車旁，想比對該塑膠片是否為車輛脫落的零件，並無任何毀損意圖。

    屏東警方表示，雖然清查後確認現場無財損且男子無傷人動機，但為求慎重，後續仍會持續調閱監視器還原過程。警方也提醒民眾，如在公共區域發現可疑人士或異常行為，應第一時間撥打110報警，由警方到場處置，避免正面衝突以維護自身安全。

    屏東市熱門遊憩景點勝利公園周邊，上周末驚傳有「刺胎怪客」出沒。（民眾提供）

    屏東市熱門遊憩景點勝利公園周邊，上周末驚傳有「刺胎怪客」出沒。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播