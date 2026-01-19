怎麼又是你？台中同一批員警 6天內兩度逮同一車手

台中柯姓男子（右），6天內兩度被同一批員警查獲，讓員警忍不住問「怎麼又是你？」（記者陳建志翻攝）

台中市警局第六分局何安派出所員警，日前接獲報案，有民眾帳戶遭冒用、提款卡遭詐領，循線埋伏後當場查獲取簿車手石姓少年（17歲）及負責監控的柯姓男子（21歲），沒想到相隔6天，同一批員警又獲報查緝車手，發現竟又是才剛交保的的柯男，忍不住直呼：「怎麼又是你？」再次將他依詐欺罪嫌移送法辦。

何安派出所日前接獲多名被害人報案，指稱帳戶遭冒用、提款卡遭詐領，警方循線成立專案小組，鎖定被害人遭誘騙寄送金融卡的包裹流向，由員警前往埋伏，當場查獲負責收取金融卡的取簿車手石姓少年（17歲）及負責監控的柯姓男子（21歲），將兩人依法移送偵辦。

沒想到相隔6天，何安派出所又接獲詐騙情資，由相同的員警進行埋伏，趁一名男子現身準備取件時，一擁而上表明身分，沒想到定睛一看，來收取提款卡、帳戶的竟是6天前才剛被他們查獲的柯姓男子，員警脫口而出「怎麼又是你？」柯嫌也當場語塞。

警方於現場查扣被害人金融卡、存簿及手機等證物，並將柯嫌再次帶回派出所內訊問後，依詐欺罪嫌移送台中地檢署偵辦。

