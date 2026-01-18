警破市價15億製毒工廠查扣1756公斤毒品 主嫌一審判5年

刑事局中打去年6月破獲以陳柏穎為首的製毒集團，查扣愷他命成品及半成品共1756公斤，台中地院審理後，判決陳男5年徒刑。（記者陳建志翻攝）

刑事局中部打擊犯罪中心去年6月，在台中地檢署指揮下，破獲藏身彰化縣線西鐵皮廠房的三級毒品愷他命製毒工廠，當場逮捕主嫌陳柏穎等5人聲押獲准，現場查扣愷他命成品及半成品共1756公斤，市價約15億元，台中地院審理後，5人都坦承犯行，供稱在「飛哥」指揮下製毒，依共同犯製造第三級毒品罪判陳男5年徒刑，其餘4人判4年6月不等刑期，可上訴。

判決指出，綽號「飛哥」的男子，2025年5月籌組製毒集團，提供資金給陳柏穎在彰化線西租鐵皮廠房，並由「飛哥」將製毒原料陸續送至工廠內，陳男並在去年6月11日起以每月10萬聘僱謝姓同夥，另以每月5萬聘僱楊姓、林姓、徐姓3人共同製毒。

檢警調查，陳柏穎等5人製造愷他命的方式，是將含有愷他命成分的粉末狀半成品，加入酒精並放置在瓦斯爐上加熱溶解後，再調整其酸鹼值，並經由靜置結晶、脫水及乾燥等步驟，製成第三級毒品愷他命。

檢警查出，該集團為掩人耳目，避免製毒過程散發的化工異味引起周圍居民察覺，刻意選定在彰化縣線西鄉工廠林立區域，不過仍被警方發現，去年6月19日蒐證完畢後，持法院核發搜索票，出動維安特勤隊破壞鐵門直搗製毒工廠，當場逮捕陳男，以及謝姓、楊姓、林姓及徐姓等4名共犯。

並在現場查獲塑膠桶、鐵桶等製毒工具，以及愷他命成品及半成品共1756公斤等證物，調查完畢後移送台中地檢署偵辦，5名犯嫌均由法院裁定羈押，並依製造第三級毒品罪起訴。

台中地院審理時，5人都坦承犯行，其中陳柏穎2013年就曾因製造第4級毒品，經法院判處有期徒刑2年，法官考量5人製造數量龐大的愷他命，在自白依法減刑後，判決陳男5年徒刑，林男4年6月，另外謝姓、楊姓、林姓同夥都判刑4年4月，可上訴。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

