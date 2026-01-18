為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    白色賓士跑車假日跑台7有夠吵 警攔檢聲浪高達123分貝罰3600元

    2026/01/18 08:42 記者鄭淑婷／桃園報導
    白色賓士跑車因排氣聲浪過於刺耳引起員警注意，經以分貝儀實測，噪音高達123分貝，超過法定標準45分貝。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園市警察局大溪警分局昨（17）日週六上午，在大溪區復興路二段結合環保局及監理單位，執行環警監聯合稽查勤務，加強取締違規改裝排氣管及製造噪音的汽、機車，1輛外型搶眼、市價300萬元，由41歲鍾姓男子駕駛的白色賓士跑車，噪音高達123分貝，超過法定標準45分貝，當場被開罰3600元。

    警方指出，此次稽查行動共攔查數10輛汽、機車，取締違規改裝車輛2輛，均依法告發，裁罰金額合計7200元。

    警方表示，白色賓士跑車是當天首輛被攔查的車輛，因排氣聲浪過於刺耳引起員警注意，經以分貝儀實測，噪音高達123分貝，超過法定標準45分貝，警方依法開罰3600元，豪車也難逃法網。

    大溪警分局分局長徐章哲表示，噪音改裝車輛不僅嚴重影響居民生活品質，也可能衍生交通安全疑慮，統計今年迄今，分局已取締超速違規761件，將持續結合環保及監理機關，加強環警監聯合稽查力道，嚴格取締違規改裝及噪音車輛。

    大溪警分局也呼籲，車主應遵守相關法令，切勿違規改裝排氣管或製造噪音影響他人生活，將不定期持續執行聯合稽查，對違規行為依法告發。

    大溪警分局17日上午在大溪區復興路二段結合環保局及監理單位，執行環警監聯合稽查勤務，加強取締違規改裝排氣管及製造噪音的汽、機車。（記者鄭淑婷翻攝）

