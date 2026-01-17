為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    混幫派染毒靠「福音」戒治成功 孫煒堯化身牧師助更生人

    2026/01/17 23:38
    輔導戒毒的更生人牧師孫煒堯（面對鏡頭者）與戒毒學員晤談、諮商。（記者王俊忠攝）

    記者王俊忠／專題報導

    從事福音戒毒工作的牧師孫煒堯，年少時有段不堪回首的混跡幫派、染毒、運毒歲月，第3次入獄在2000年假釋後又染上毒癮，當時檢方觀護人勸他到台南更生晨曦輔導所戒毒。他說，走進輔導所是人生轉捩點，徹底戒除毒品心癮，同時走上輔導戒毒之路，平均1年半，能幫助10名毒品更生人戒除毒癮，復歸社會。

    55歲的孫煒堯是高雄人，只有國中學歷，17歲加入幫派後幹過圍事、運送毒品，也染上吸毒惡習，愈吸愈重，從安非他命升級到海洛因。從此進出監獄、屢戒毒屢失敗，沒一次成功，活得很痛苦。

    孫煒堯說，2000年假釋後他又染毒，人生幾乎走到盡頭，當時觀護人再給他一次機會，勸說到台南更生晨曦輔導所戒毒，人生才因此翻轉。

    孫煒堯回憶，年少時吸毒只覺得好玩，不知道吸毒的後遺症與嚴重性，直到出現毒癮症狀十分痛苦，才驚覺無法脫離，也因為吸毒開銷很大，他開始幫忙運毒，常進出監獄服刑，雖想戒毒，但是只針對症狀處理給藥，治標不治本，多次戒毒失敗。

    25年前，孫煒堯來到台南更生晨曦輔導所接受信仰戒毒，起初不相信不用藥物就能夠戒毒，但在輔導所戒毒過程，大量吐膽汁、身體很不舒服，照顧他的弟兄們都不嫌棄地幫他清洗與按摩，讓他很感動。當得知原來輔導所的牧師與一些夥伴，也曾經是吸毒者，發現扭曲的心靈需要改變不是不可能，自己要下定決心遠離毒品。

    孫煒堯在晨曦輔導所每天規律生活作息，藉由讀聖經、唱詩歌活動，從宗教信仰中尋求精神上的支持力量，也受洗信主，有了堅定信仰，漸活出自信與盼望，終於戒除吸毒的心癮。

    他在母親鼓勵下，報考基督教晨曦會福音戒毒學院，接受戒毒工人（工作人員）的訓練，還就讀大學社工系研究所，到大學任教講師。15年前，孫回到晨曦會協助戒毒朋友，後來成為牧師，現為高雄藥癮者家屬團契、台南更生晨曦輔導所主任與明德戒治分監、更保會志工，以過來人的身分協助更生人，愈做愈喜樂。

    孫煒堯表示，一般毒品更生人來到輔導所，歷經1年半的戒斷、適應、成長、考驗到復歸社會等5階段歷程，平均約有10人能戒掉毒癮、復歸社會，能救回一個是一個；其中更有1、2人能到教會學院進修，日後成為像他一樣的戒毒輔導師，晨曦輔導所已結出不少更生果子，在社會上發光發熱。

    曾更生保護會》防吸毒再犯擴大處遇 更生人再犯率下降

