更生保護會》防吸毒再犯擴大處遇 更生人再犯率下降

更生保護會在台南南區設立更生晨曦輔導所，由戒毒輔導牧師孫煒堯（後方左者）帶領更生人學員進行福音禱告。（記者王俊忠攝）

記者王俊忠／專題報導

對於毒品案更生人常提到的戒毒不易成功問題，更生保護會台南分會主委宋俊明指出，政府很重視這問題，2023年8月核定毒品人口再犯防止推進計畫，除了要戒掉更生人的毒癮、也協助其家庭、職業技藝訓練、心理諮商及穩定就業獎勵等範疇，台灣更生保護會統計，接受更保會服務的毒品更生人再犯率，從2023年到2025年下降3.6%。

宋俊明表示，台灣更生保護會董事長張斗輝在「再犯防止推進計畫─出監銜接會議」，邀請法務部保護司、更保、矯正、觀護及警政單位參加，增加彼此橫向聯繫外，也建立個案銜接架構，以共同有效防止毒品更生人再犯。

請繼續往下閱讀...

宋俊明說，協助毒品更生人需要政府與民間群策群力來做，防再犯計畫強化更保、矯正、觀護系統前端銜接，由更保會每月入監個別及團體輔導，為受刑人出監提前做準備，了解出監後更生人的需求、安排相關服務；在更生人出監所後，再結合觀護、警政系統運用保護管束與治安顧慮人口查訪機制，協助或促使更生人復歸社會。

統計接受台灣更保會服務的毒品更生人再犯率，從2023年的18.3%降到2025年的14.7%；失聯率則從2024年的13.3%降到2025年的6.9%。

此外，許多更生人出監後謀職不易、就業困難重重，更保會持續擴大辦理「更生事業群」，迄今更保各分會與各地廠商簽約合作，更生友善廠商遍及全國（含離島），透過與多樣化事業單位合作成立的更生事業群，降低更生人在職場的挫敗感，力求讓徘徊在社會邊緣的更生人能早日回歸生活正軌。

相關新聞

混幫派染毒靠「福音」戒治成功 孫煒堯化身牧師助更生人

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法