    超商店員直覺「不像玩網路遊戲的年紀」報警阻詐 金門婦險又失血

    2026/01/17 23:39 記者吳正庭／金門報導
    金門警方派員前往超商，與店員協助婦人阻詐。（金城分局提供）

    金門1名劉姓婦人日前到超商購買大額遊戲點數，店員發現劉女「不像玩網路遊戲的年紀」，機警告知店長並通報警方，查出該名婦人去年才遭「愛情詐騙」200萬元，幸好超商及警方聯手，否則婦人荷包又要大失血。

    縣警局金城分局金寧分駐所指出，日前接獲超商通報，有民眾疑似遭詐騙，金寧分駐所副所長王奕程立刻率警員甘明昌、賴力煒趕往。原來，超商店員發現一名婦人要購買大額遊戲點數，但「不像玩網路遊戲的年紀」，經主動詢問，婦人竟也不清楚遊戲內容，懷疑遭到詐騙，店長向警方報案。

    警方清查，該名年近50歲的婦人去年才遭網路愛情詐騙報案，這次是在「TiKToK」社群網站結識不明男子，男網友向劉女表示，若想取回以前遭詐騙的200萬元，需要配合購買遊戲點數10萬元，婦人在男子哄捧下，想先購買1萬元遊戲點數測試一下，還好超商店員察覺有異，加上警方到場開導，婦人終於打消購買點數念頭。

    金城分局指出，詐騙集團不僅手法不斷翻新，更善於利用受害者想要追回損失的心理弱點，導致許多人一再落入陷阱；呼籲民眾，只要覺得對方的話術可疑，直接撥打165反詐騙專線或110報案查證，不要猶豫。

