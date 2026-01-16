為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    掉漆！10煞尋仇猛砸發現找錯門 2神壇被毀1人傷 嘉市警拘提2主嫌

    2026/01/16 17:00 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉市警方今拘提涉嫌砸毀私人神壇的相關人士。（警方提供）

    嘉市警方今拘提涉嫌砸毀私人神壇的相關人士。（警方提供）

    嘉義市南京路2處私人神壇15日凌晨遭10多名不明人士持棍棒砸廟，其中1間神壇還遭轎車猛撞3次，鐵門整個凹損、玻璃碎裂，其中1名屋主的兒子遭毆打成傷；嘉市警方組專案小組全力追緝，今拘提王姓、蔡姓主嫌到案，訊後將依涉犯刑法妨害秩序、傷害、毀損及侵入住宅等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。

    案發過程被附近住戶用手機錄影拍下，15日凌晨2、3點，10多名不明人士分乘多部轎車，先到慈靈會砸廟，一群人持棍棒砸得火熱之際，赫然發現找錯人，又從神壇屋內小跑步上車，往前開到南巡府前，先由白色轎車往屋內衝撞3次，接著一群人持棍棒朝門口一陣亂砸，隨後駕車逃逸。

    警方獲報立即成立專案小組，並報請嘉檢檢察官指揮偵辦。經專案小組調閱監視器及深入追查，鎖定特定涉案對象，今下午持檢察官核發拘票，兵分多路將王姓、蔡姓等主要涉嫌人拘提到案，並通知多人涉案共犯到案，查扣木棍、鋁棒等涉案證物。

    警方初步調查，犯嫌等人無故侵入2處他人住宅、毀損財物，還有1名被害人遭毆打，全案訊後將依涉嫌妨害秩序、傷害、毀損及侵入住宅等罪，移送偵辦。

    警方查扣木棍鋁棒等涉案證物。（警方提供）

    警方查扣木棍鋁棒等涉案證物。（警方提供）

    警方拘提王姓、蔡姓等主要嫌犯，依妨害秩序、傷害、侵入他人住宅等罪嫌送辦。（警方提供）

    警方拘提王姓、蔡姓等主要嫌犯，依妨害秩序、傷害、侵入他人住宅等罪嫌送辦。（警方提供）

