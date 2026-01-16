獨家》南榮科大前校長黃甫九天賣假學歷 更一審後失聯南檢發布通緝

黃甫九天（原名黃聰亮，見圖右）。左為黃的妻子吳洛瑜。（資料照）

昔日校長成通緝犯!南榮科大前校長黃甫九天（原名黃聰亮、第一次更名黃天一）涉賣假學歷詐財，獲利超過1445萬，48名被害人包括新任台肥總經理陳右欣與台南市議會副議長林志展，但黃男在判決後逃匿，去年12月由台南地檢署發布通緝，時效到2065年。

黃甫九天與妻子吳洛瑜從2013年時利用國人對國外學歷的認知不足，對外宣稱可用「付費」課程獲哥斯大黎加的「英培爾大學」學士、碩士與博士學位，高等法院台南高分院更一審認定黃男犯貪污收賄5罪、詐欺48罪共53罪，在未合併執行前，加總高達88年6月，吳女詐欺47罪逐罪加總23年6月。

黃甫九天向國外人士取得空白成績單、學位證書後，自行填修業年限、學分與成績，再交付被害人使用，部分人因此持假學歷申請升學或任教，直至遭學校或主管機關查核，始發現受騙。

全案在2016年9月一審開始，因案情和法律關係複雜，被害人多、款項流向也多，法院得審查很多證據，而且案件一路打到最高法院，最高法院撤銷後又發回更審，去年3月台南高分院更一審判決，黃男與吳女累積的刑期還未由南檢合併，因為黃男在更一審後失聯，去年12月12日已發布通緝。

南檢指出，黃男未到案且拘提未獲，認定他已逃匿，因黃甫九天失聯，他的犯罪行為可能會因為易科罰金等理由還沒有依程序向法院聲請裁定合併應執行刑。

黃甫九天原為國立台北教育大學專任教授黃天一（原名黃聰亮）借調擔任私立南榮科技大學校長時，被控販售假學歷、護航買假學位的講師升等為助理教授，獲利高達3500多萬元，一審被依貪瀆等罪重判13年、另外得易科罰金部分判刑2年，事發後，黃天一也被國立台北教育大學以違反教師法且情節重大為由解聘，他不服，提起行政訴訟，最高行政法院認為解聘處分於法有據，判黃天一敗訴確定。

