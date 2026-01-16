為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    志工花錢出力救不回流浪犬「阿肥」哭慘 男駕車輾死緩起訴付1萬

    2026/01/16 16:23 記者林嘉東／基隆報導
    王姓男子駕車駛離基隆市基隆漁會停車場時，輾死趴在停車場內的「阿肥」，過程被停車場監視器拍下。（記者林嘉東翻攝）

    王姓男子駕車駛離基隆市基隆漁會停車場時，輾死趴在停車場內的「阿肥」，過程被停車場監視器拍下。（記者林嘉東翻攝）

    王姓男子去年駕車駛離基隆市漁會停車場時，有看到黃狗「阿肥」趴臥在車道上，仍駛離致車輪輾壓過「阿肥」。長期照顧、餵養「阿肥」的志工婁欣接獲基隆市動物保護防疫所通知後，帶「阿肥」去寵物醫院急救19天後，仍傷重不治。基隆地檢署調查認定，王男違反動物保護法，考量王男坦承犯行，處分他緩起訴，須支付公庫1萬元緩起處分金。

    長期照顧、餵食「阿肥」的婁欣說，她是基隆市動物保護防疫所義務動物檢查員，負責餵食與照料基隆市漁會附近流浪狗，餵食當地流浪犬10多年，並為其中1隻取名「阿肥」，她看到阿肥被撞到這麼慘，她為了救「阿肥」，找了很多朋友一起出錢，但還是救不回「阿肥」，她為此哭了好久，還因此得了憂鬱症。

    檢方調查，王姓男子去年7月20日徒步走進基隆市漁會停車場，明知「阿肥」趴臥在車道上，仍駕車駛離漁會停車場，致左前輪輾壓過「阿肥」，停車場管理員發現後，通報基隆市動物保護防疫所聯繫長期照顧、餵食「阿肥」的婁欣，帶牠去動物醫院救治。

    寵物醫院診治後，發現「阿肥」受有左側肱骨近端骨折、左側髖關節脫臼、肢體嚴重殘缺，雙側後腳神經功能喪失等傷，隔月8日死亡。婁欣在「阿肥」不治後，出錢火化「阿肥」，並向警方報案追肇事者，替「阿肥」討公道。

    警方獲報調閱基隆市漁會停車場監視器，查到肇事的王姓男子，並將王男駕車輾壓過「阿肥」的影片擷取下來，成為王肇事證據。檢方調查後認定，王男違反動物保護法任何人不得傷害動物規定，故意傷害動物，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失罪，考量王男坦承犯行，且深表悔悟，處分他緩起訴，須支付公庫1萬元緩起處分金。

    「阿肥」健康時的照片。（基隆市動物保護防疫所義務動物檢查員婁欣提供）

    「阿肥」健康時的照片。（基隆市動物保護防疫所義務動物檢查員婁欣提供）

    愛狗志工婁欣，是基隆市動物保護防疫所第一個義務動物檢查員，照顧、餵養基隆市流浪犬10多年。（記者林嘉東翻攝）

    愛狗志工婁欣，是基隆市動物保護防疫所第一個義務動物檢查員，照顧、餵養基隆市流浪犬10多年。（記者林嘉東翻攝）

