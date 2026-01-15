為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    爆欠薪落跑！「小鳥吃吐司」老闆林致兵 曾是民眾黨新北議員參選人

    2026/01/15 11:11 記者賴筱桐／新北報導
    「小鳥吃吐司」老闆林致兵曾是民眾黨新北市中和區議員參選人。（圖由讀者提供）

    「小鳥吃吐司」老闆林致兵曾是民眾黨新北市中和區議員參選人。（圖由讀者提供）

    連鎖烘焙坊「小鳥吃吐司」爆發欠薪及惡性倒閉爭議，有員工指控老闆林致兵1月11日突然失聯，疑似積欠龐大債務捲款潛逃。記者追查發現，林致兵2022年曾披民眾黨戰袍參選新北市中和區市議員，後來因酒駕風波黯然退選。

    早在2023年3月就有臉書粉專踢爆，林致兵改名林承誾，曾創立「思鄉病牛肉麵」、「灶紅了」、「滷底撈」、「蘭苑私廚」、「舒油頭」、「伊莉莎白紅茶書房」、「水上米」等餐飲品牌，其中很多品牌已經完全消失在市場上，曾經的加盟主，每個人都慘賠好幾百萬元起跳。

    該粉專提到，「小鳥吃吐司」的加盟主被公司總部掐住脖子，進退兩難，預測不到2年內，店面恐怕全部倒光，因為總部的技術完全沒有含金量可言，產品也沒有特殊競爭力，等到蜜月期過後，就不會有回頭客。如今一語成讖。

    面對加盟主的控訴，林致兵透過媒體發出聲明表達歉意，表示先前有加盟主私下銷售過期商品給海軍，還在網路進行抹黑，導致商譽嚴重受損，引發一連串解約效應，資金因此斷裂，為了支付員工薪水和供應商貨款，只好借高利貸，但利息翻倍下，很快就背負千萬元債款，讓他無力償還，未來會出售工廠設備與貨車換取資金還錢。

    有「加盟鬼才」之稱的林致兵，不斷推出創意品牌，憑藉流利的口條，在業界累積知名度，2022年跨足政壇，由民眾黨提名參選新北市中和區市議員，喊出「小兵立大功」口號，未料被爆出有酒駕前科，他承認自己是「酒駕更生人」，民眾黨因此撤銷提名，林致兵黯然退選。

    連鎖烘焙坊「小鳥吃吐司」爆發欠薪爭議，老闆疑似欠債落跑。（取自「小鳥吃吐司麵包車車」臉書）

    連鎖烘焙坊「小鳥吃吐司」爆發欠薪爭議，老闆疑似欠債落跑。（取自「小鳥吃吐司麵包車車」臉書）

