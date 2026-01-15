為施明德一句「留國會拚獨立」堅守25年 柯建銘：這屆做完要離開了

今天是民進黨前主席施明德85歲冥誕，立法院民進黨團總召柯建銘今出席活動時透露，他1998年曾想選新竹市長，是施明德一句「建銘，留在國會拚（台灣）獨立」，讓他一留留了25年，他也感性表示：「這屆做完我也要離開立法院了」。

史丹佛大學胡佛研究所檔案館偕施明德文化基金會，今舉行「施明德先生專檔 （Shih Ming Te Collection）」 成立茶會暨合作簽署儀式，邀請立法院長韓國瑜、立法院民進黨團總召柯建銘及美國在台協會AIT前處長司徒文與會致詞。

施明德過去因刑求被打斷全部牙齒，出獄後第一副全口假牙就是當時還是牙醫的柯建銘為他所做，兩人因此結緣。

柯建銘致詞時說，施主席一生不改其志，是先知也是實踐者，最有名的就是「四不」，「不能背叛理想、不能背叛原則、不能背叛價值、不能背叛台灣」。

柯建銘說，施主席出獄時第一副全口假牙是他做的，「這是我一生的榮幸，他和前立法院長蘇嘉全能跟著施明德學習成長，更是最大的榮幸。

柯建銘也回憶道，1998年縣市長，他本來想選新竹市長，施明德當時跟我講一句話：「建銘，留在國會拚（台灣）獨立」，這一留留了25年、做了25總召，「這屆做完我也要離開立法院了」，最後，柯建銘感性地對天上說了一句：「Nori，生日快樂」。

