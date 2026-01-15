為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    為施明德一句「留國會拚獨立」堅守25年 柯建銘：這屆做完要離開了

    2026/01/15 11:37 記者陳昀／台北報導

    今天是民進黨前主席施明德85歲冥誕，立法院民進黨團總召柯建銘今出席活動時透露，他1998年曾想選新竹市長，是施明德一句「建銘，留在國會拚（台灣）獨立」，讓他一留留了25年，他也感性表示：「這屆做完我也要離開立法院了」。

    史丹佛大學胡佛研究所檔案館偕施明德文化基金會，今舉行「施明德先生專檔 （Shih Ming Te Collection）」 成立茶會暨合作簽署儀式，邀請立法院長韓國瑜、立法院民進黨團總召柯建銘及美國在台協會AIT前處長司徒文與會致詞。

    施明德過去因刑求被打斷全部牙齒，出獄後第一副全口假牙就是當時還是牙醫的柯建銘為他所做，兩人因此結緣。

    柯建銘致詞時說，施主席一生不改其志，是先知也是實踐者，最有名的就是「四不」，「不能背叛理想、不能背叛原則、不能背叛價值、不能背叛台灣」。

    柯建銘說，施主席出獄時第一副全口假牙是他做的，「這是我一生的榮幸，他和前立法院長蘇嘉全能跟著施明德學習成長，更是最大的榮幸。

    柯建銘也回憶道，1998年縣市長，他本來想選新竹市長，施明德當時跟我講一句話：「建銘，留在國會拚（台灣）獨立」，這一留留了25年、做了25總召，「這屆做完我也要離開立法院了」，最後，柯建銘感性地對天上說了一句：「Nori，生日快樂」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播