    社會

    屏東男深夜駕車撞碎店家玻璃門 連人帶車衝入魚塭

    2026/01/15 11:00 記者蔡宗憲／屏東報導
    屏東男深夜駕車撞碎店家玻璃門，直接衝入後院魚塭。（警方提供）

    屏東男深夜駕車撞碎店家玻璃門，直接衝入後院魚塭。（警方提供）

    屏東枋山鄉一名徐姓男子昨日凌晨駕駛小客車欲離開停車場時，疑似操作不慎，整輛車竟宛如失控猛獸，先是「破門而入」撞碎店家的玻璃門與設施，接著餘勢不減，直接凌空躍入後方的魚塭之中。驚險畫面讓警消直呼離譜，所幸徐男命大，落水後自行脫困，並未釀成更嚴重傷亡。

    枋寮警分局加祿派出所是在14日上午9時許接獲店家報案，指稱位於枋山鄉加祿村的店鋪遭到車輛「奇襲」。員警趕抵現場調查，並調閱監視器畫面，這才還原了這起發生在14日凌晨2時9分的超離譜事故。

    警方調查，年約41歲的徐姓男子當時正準備從店家的停車場起步離開，沒想到車子才剛發動，卻疑似因誤踩油門或操作失當，車輛竟未依循正常出路，反而加速朝店面衝去。只聽見一聲巨響，店家的強化玻璃門應聲碎裂，車子掃過內部設施後仍停不下來，直接衝破後方障礙，「撲通」一聲掉進後方的魚塭中。

    「真的太誇張，車子竟然直接開進水裡！」附近鄰居議論紛紛。所幸該魚塭水深有限，且徐男反應迅速，在車身下沉前就驚險自行脫困爬上岸。經警方確認，徐男僅受輕微擦挫傷，並表示不願就醫，虛驚一場。

    枋寮警分局呼籲，駕駛朋友們行車前應保持精神專注，起步時務必確認檔位與油門操作，避免因一時疏忽「誤踩油門」造成難以挽回的憾事，不僅危及自身安全，更可能造成他人財產損失。

    店家的強化玻璃門應聲碎裂，車子掃過內部設施後仍停不下來。（警方提供）

    店家的強化玻璃門應聲碎裂，車子掃過內部設施後仍停不下來。（警方提供）

    屏東男深夜駕車撞碎店家玻璃門，直接衝入後院魚塭。（警方提供）

    屏東男深夜駕車撞碎店家玻璃門，直接衝入後院魚塭。（警方提供）

