欠稅費430萬拒繳卻有數億款項進出！塑膠公司老闆遭管收

台南一家塑膠製造公司欠國家稅費430萬多元，公司多年度有數億元進出卻拒繳，該公司蔡姓負責人被行政執行署台南分署聲請管收獲准。（行政執行署台南分署提供）

台南市1家塑膠製造公司滯欠多年度的營所稅、健保費、勞保費與勞退金等共430萬多元，一直未清償，被移送行政執行署台南分署強制執行。台南分署調查發現該公司蔡姓負責人的公司帳戶在幾年間支出4億多元、公司也有銷售額3億餘元，卻未用來清償欠稅費。14日，台南分署拘提蔡男到案、聲請法院管收獲准。

行政執行官調查發現，蔡姓男子（63歲）擔任此塑膠公司的負責人，蔡男公司帳戶於2017年至2024年間合計支出金額4億3千餘萬元，卻未用來清償該案滯欠的稅費；又蔡男公司於2016年至2025年間有銷售額3億餘元，執行官訊問其資金流向，蔡男辯稱有部分銷售額未收到款項，但實際收到的金額仍高達1億6千餘萬元，遠高於本案滯欠的稅費，仍未用來清償本案稅費。

請繼續往下閱讀...

台南分署於1月14日上午將蔡男拘提到案，行政執行官訊問後認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」、「顯有逃匿之虞」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，即移送台南地方法院聲請管收，法官開庭後於當晚7點多裁定管收蔡男、解送管收所。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法