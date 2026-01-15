為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    欠稅費430萬拒繳卻有數億款項進出！塑膠公司老闆遭管收

    2026/01/15 11:18 記者王俊忠／台南報導
    台南一家塑膠製造公司欠國家稅費430萬多元，公司多年度有數億元進出卻拒繳，該公司蔡姓負責人被行政執行署台南分署聲請管收獲准。（行政執行署台南分署提供）

    台南一家塑膠製造公司欠國家稅費430萬多元，公司多年度有數億元進出卻拒繳，該公司蔡姓負責人被行政執行署台南分署聲請管收獲准。（行政執行署台南分署提供）

    台南市1家塑膠製造公司滯欠多年度的營所稅、健保費、勞保費與勞退金等共430萬多元，一直未清償，被移送行政執行署台南分署強制執行。台南分署調查發現該公司蔡姓負責人的公司帳戶在幾年間支出4億多元、公司也有銷售額3億餘元，卻未用來清償欠稅費。14日，台南分署拘提蔡男到案、聲請法院管收獲准。

    行政執行官調查發現，蔡姓男子（63歲）擔任此塑膠公司的負責人，蔡男公司帳戶於2017年至2024年間合計支出金額4億3千餘萬元，卻未用來清償該案滯欠的稅費；又蔡男公司於2016年至2025年間有銷售額3億餘元，執行官訊問其資金流向，蔡男辯稱有部分銷售額未收到款項，但實際收到的金額仍高達1億6千餘萬元，遠高於本案滯欠的稅費，仍未用來清償本案稅費。

    台南分署於1月14日上午將蔡男拘提到案，行政執行官訊問後認定符合「顯有履行義務之可能，故不履行」、「顯有逃匿之虞」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」等管收事由，即移送台南地方法院聲請管收，法官開庭後於當晚7點多裁定管收蔡男、解送管收所。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播