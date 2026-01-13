涉性侵3女棄保潛逃加拿大歸案收押 狼醫鄭文芳延押2個月

台大醫院婦產科前名醫鄭文芳。（資料照）

台大醫院婦產科前名醫鄭文芳，被控於2020、2021年任職期間，分別邀約3名金融保險業女業務員餐敘，卻在酒中下藥、帶到旅館性侵或猥褻，台北地檢署諭前年11月依以藥劑加重強制性交未遂、強制猥褻等罪將他起訴，他卻棄保潛逃加拿大，去年10月被捕，押解返台歸案，法官裁定羈押3個月；由於押期將屆，台北地院認為仍有逃亡、反覆實施犯罪之虞，有續押必要性，裁定自1日21日起延長羈押2個月。

北檢起訴指出，鄭文芳於2023年初，被1名藥廠女業務控告下藥性侵，但檢方依摩鐵監視器影像認定，女方出入的步伐穩健，處分不起訴確定。但他涉性侵消息見報後，又有3名女業務員指控遭鄭下藥性侵，向立委范雲陳情，公開揭發惡行。

3女分別於2020年5月、隔年1月、4月受害，3女皆從事金融商品或保險業務，鄭男分別約其至居酒屋小酌，鄭男疑似在酒中下藥致對方突然醉倒斷片，醒來時已被帶至台大實驗室或飯店旅館，遭亂摸猥褻才驚醒逃離，另有1女在居酒屋神智不清時幸被趕達的朋友接走。

北檢2024年4月8日約談鄭文芳到案，訊後諭令40萬元交保，偵查後綜合3女親身經歷及事證後認為，他透過酒中下藥試圖趁機性侵、猥褻，前年11月起訴鄭；鄭男同年12月離境赴加拿大，去年3月起法院屢傳不到，裁定沒收40萬保證金並發布通緝；加拿大警方去年10月逮獲鄭男，通知我警方接返歸案，北院10月21日裁定羈押3個月。

由於押期將屆，合議庭日前開庭訊問後，鄭男說他已失業，還欠銀行50萬多萬元貸款被命令支付，已無財力逃亡；法官認定他有逃亡事實，也有逃亡動機；且鄭男否認下藥，其犯罪手法是在邀約被害人外出，於用餐過程中犯案，有反覆實施同一犯罪之虞，須預防 性羈押，有羈押必要，故裁定延押2個月。

