幫人出氣! 東石剖蚵工持衝鋒槍狂轟10多發 波及雞肉飯店家

嘉義縣38歲東石鄉蔡姓剖蚵工持有手槍、衝鋒槍及子彈，為幫友人陳男出氣，去年夥同多人與陳男仇家孔男一方起衝突，狂轟10多發子彈，事後被朴子警分局查獲送辦，嘉義地檢署檢方偵查終結，今天依違反槍砲彈藥刀械管制條例等案件，對蔡男等7人提起公訴。

檢警調查，蔡男2021年間以30萬元在台南市，向綽號「孩子昌」的男子購買衝鋒槍、手槍及子彈，放在住家；蔡男的友人陳男與孔男起爭執，蔡男為幫陳男出氣，去年9月16日晚上7點多拿出衝鋒槍、手槍和子彈，先和友人到海邊試射，9點多時與孔男談判，蔡男先揍孔男臉部，後來離去；晚上11點孔男心有不甘，再找人尋仇，雙方在一處檳榔攤爆發衝突。

蔡男持手槍、另名蔡男持衝鋒槍，2人朝孔男一方人馬的車輛射擊，共射擊10多發，子彈沒射中車輛，卻擊中附近的火雞肉飯店家、檳榔攤及車輛，導致毀損；警方獲報趕抵現場，蔡男等則持槍逃逸，後續被警方陸續查獲，今天由檢方起訴。

蔡男持有的槍枝經鑑定，非制式衝鋒槍是由仿衝鋒槍製造槍枝，組裝已貫通金屬槍管、金屬槍機而成，擊發功能正常，可供擊發適用子彈使用，認具殺傷力；非制式手槍是由仿手槍外型製造槍枝，組裝已貫通金屬槍管而成，欠缺撞針及保險鈕，無法供擊發適用子彈使用，依現狀，認不具殺傷力。

