為陪酒家女竟謊稱父亡請喪假 中校營長認荒唐、退伍曾做酒店少爺

前新北市後備旅步兵第一營中校營長吳明澤，為了陪伴迷戀的酒店小姐，竟偽造訃聞、謊稱父親過世請了19天喪假遭判刑。（記者楊心慧攝）

前新北市後備旅步兵第一營中校營長吳明澤，為了長時間陪伴所迷戀的酒店小姐，於2023年4月間，向軍中謊稱父親過世，順利請了19天的喪假；不料，後續事跡敗露，吳連續曠職遭發布逃兵通報，一審依意圖免除職役詐偽、長期脫免職役等罪，合併應執行有期徒刑1年10月。高等法院今開庭，吳明澤坦言迷戀酒店小姐做出荒唐事，退伍後做保全，甚至做酒店少爺，如今也知道錯誤，盼請求緩刑。

吳明澤原擔任新北市淡水區忠莊營區的營長，負責動員教召工作，但他為了請假，竟謊稱父親過世，還找禮儀公司冒用家人名義製作電子訃聞，並傳給長官伍姓旅長，謊稱父親過世請喪假，他在2023年4月11日起至5月2日期間，分4次將喪假請完。

請繼續往下閱讀...

沒想到全案在7月東窗事發，雖然吳明澤在5月提報退伍，原預計8月可榮退，卻因休假結束後未按時返營，遭部隊發布離營通報，最終部隊長官在國軍桃園總醫院將他尋獲帶回。士林地院法官審理時認為，吳明澤身為中校高階軍官，卻因私利一錯再錯，嚴重敗壞軍紀，考量犯後認錯，判處應執行有期徒刑1年10月。

高院今開庭，吳明澤坦言當初迷戀酒店小姐，甚至沒有回家，只為了陪她，還用荒唐理由請假，因喪假可請比較多天，才會請喪假；他也說，軍中長官對他很照顧，他才能有幹部的資歷，自覺對不起長官。

吳明澤辯護律師表示，針對量刑上訴，吳明澤軍職生涯考績良好，請求緩刑。吳明澤指出，他退伍後當保全，也做過酒店少爺，甚至一度僥倖地認為不用付贍養費給第一任老婆，直到第二任妻子離開，他才清醒過來，去年開始給前妻贍養費，對前妻愧疚，現在希望能贖罪，雖然知道前妻與孩子不會原諒他，但他仍想彌補。

檢察官表示，吳明澤一定是表現良好，才能在40歲就升到中校，但身為中階軍官，又是未來的上校人才，行為卻敗壞軍紀，若只是一般阿兵哥可能判緩刑，此案例一開恐群起效尤，其他軍官恐有樣學樣，檢方無法同意，相信軍方也不可能同意，被告上訴無理由，請法官駁回。

辯護律師指出，請求緩刑，吳明澤在軍中有請假，有替代人力，並非臨時離開擺爛，他原是明日之星，如今只能當保全，還要給前妻贍養費，很淒慘，相信其他軍官看到不太可能效仿。法官最後諭知，下次於2月4日上午10時續行審理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法