女檢吳亞芝洩密判罰俸10月 法務部提上訴請求免職

法務部則認為，吳亞芝違反檢察官倫理規範情節重大，罰俸處分過輕，今日提起上訴，並建請免除吳女檢察官職務。（記者吳昇儒攝）

律師鄭鴻威組「軍師團」洩密給詐團，16名律師被訴，其中律師朱一品女友、桃園地檢署候補檢察官吳亞芝，因傳送未公開的書類給男友，遭監察院彈劾，法務部將她送懲戒，懲戒法院去年底，判吳亞芝罰俸10個月。法務部則認為，吳亞芝違反檢察官倫理規範情節重大，罰俸處分過輕，今日提起上訴，並建請免除吳女檢察官職務。

監察院調查後認為，吳亞芝至少10幾次在上班時間監看鄭鴻威的派案群組，還通知男友朱一品，身為檢察官未依職責偵辦，還知法犯法，明知可能涉嫌洩密、組織犯罪、洗錢罪，卻不進行偵辦，建議將吳亞芝免職。

請繼續往下閱讀...

吳亞芝則在懲戒法院審理時強調，監察院所稱「派案群組」只是律訓同學組成的聊天群，只是聊瑣事，並稱自己一時失慮才違反規定；傳送不起訴處分書的截圖，只是分享想用簡式的方式寫不起訴書加快結案速度，和詐團無關，更沒認知到男友犯罪。吳的委任律師則希望法官念在其只是初犯，無不良動機能判申誡或罰款處分。

去年12月26日，懲戒法院裁定，桃園地檢署候補檢察官吳亞芝罰俸10個月。

而據檢察官評鑑委員會調查，吳女明知法務部單一窗口之書類檢索系統，須用於公務，不得擅自為公務以外之利用，卻多次利用系統查詢，並與男友朱一品律師討論。

檢評會認為，吳女行為不檢違反檢察官倫理規範情節重大，決議報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理究責。但特別的是，檢評會4名委員罕見提出協同意見書，認為吳並非只是「行為不檢」，甚至涉犯洩密罪、個資法等刑責，請職務法庭重懲。

職務法庭判吳罰俸10月後，引發議論，民間司改會也發表聲明，批評判決語帶模糊，難昭公信，法務部經評估考量後，今日決定提起上訴，並建請免除吳女檢察官職務，轉任檢察事務官。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法