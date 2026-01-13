為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    女檢吳亞芝洩密判罰俸10月 法務部提上訴請求免職

    2026/01/13 11:51 記者吳昇儒／台北報導
    法務部則認為，吳亞芝違反檢察官倫理規範情節重大，罰俸處分過輕，今日提起上訴，並建請免除吳女檢察官職務。（記者吳昇儒攝）

    法務部則認為，吳亞芝違反檢察官倫理規範情節重大，罰俸處分過輕，今日提起上訴，並建請免除吳女檢察官職務。（記者吳昇儒攝）

    律師鄭鴻威組「軍師團」洩密給詐團，16名律師被訴，其中律師朱一品女友、桃園地檢署候補檢察官吳亞芝，因傳送未公開的書類給男友，遭監察院彈劾，法務部將她送懲戒，懲戒法院去年底，判吳亞芝罰俸10個月。法務部則認為，吳亞芝違反檢察官倫理規範情節重大，罰俸處分過輕，今日提起上訴，並建請免除吳女檢察官職務。

    監察院調查後認為，吳亞芝至少10幾次在上班時間監看鄭鴻威的派案群組，還通知男友朱一品，身為檢察官未依職責偵辦，還知法犯法，明知可能涉嫌洩密、組織犯罪、洗錢罪，卻不進行偵辦，建議將吳亞芝免職。

    吳亞芝則在懲戒法院審理時強調，監察院所稱「派案群組」只是律訓同學組成的聊天群，只是聊瑣事，並稱自己一時失慮才違反規定；傳送不起訴處分書的截圖，只是分享想用簡式的方式寫不起訴書加快結案速度，和詐團無關，更沒認知到男友犯罪。吳的委任律師則希望法官念在其只是初犯，無不良動機能判申誡或罰款處分。

    去年12月26日，懲戒法院裁定，桃園地檢署候補檢察官吳亞芝罰俸10個月。

    而據檢察官評鑑委員會調查，吳女明知法務部單一窗口之書類檢索系統，須用於公務，不得擅自為公務以外之利用，卻多次利用系統查詢，並與男友朱一品律師討論。

    檢評會認為，吳女行為不檢違反檢察官倫理規範情節重大，決議報由法務部移送懲戒法院職務法庭審理究責。但特別的是，檢評會4名委員罕見提出協同意見書，認為吳並非只是「行為不檢」，甚至涉犯洩密罪、個資法等刑責，請職務法庭重懲。

    職務法庭判吳罰俸10月後，引發議論，民間司改會也發表聲明，批評判決語帶模糊，難昭公信，法務部經評估考量後，今日決定提起上訴，並建請免除吳女檢察官職務，轉任檢察事務官。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播