酒駕慣犯無照狂飆連撞傷3人 法官裁定羈押

酒駕慣犯曾男10日下午再度無照酒駕，在高雄杉林區先後撞傷3人。（旗山警方提供）

39歲曾男1個月前才因酒駕撞傷警察被吊銷駕照，本月10日下午3點多，竟又無照酒駕，在高雄杉林區先後撞傷3人，警方在案發後1小時查獲渾身酒氣的曾嫌，酒測值達每公升0.69毫克，依酒後駕車公共危險及肇事逃逸致人受傷等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦，檢方向法院聲請羈押，法院裁定准押。

據了解，曾男住旗山，家中開設宮廟，是地方頭痛人物，1個月前才因酒駕撞傷警察被吊銷駕照，10日下午3點多，他酒後先在住處附近毆打2名弱勢女子、瘋狂砸家毀物，隨後無照開車出門。

曾男行經杉林區清水路一家汽車維修廠門口時，竟把站在路邊專心維修車輛的林姓女員工（24歲）撞飛，曾男闖禍不但未下車察看，還立即加速肇逃，不久又撞上1輛母子雙載機車，被撞林女不僅雙腳骨折，骨盆也粉碎性受創，目前還在醫院救治。

案發後1小時，警方在杉林山仙路查獲曾男到案，曾男身上散發濃厚酒味，經實施呼氣酒精濃度檢測，酒測值達每公升0.69毫克，依公共危險及肇事逃逸致人受傷等罪嫌移送偵辦。

