花蓮公墓裸屍案》呂姓男友不認殺人 稱衣服她自己脫的

玉里公墓女屍案，警方認為林女的男友呂文達涉嫌重大，依殺人罪嫌移送地檢署偵辦。（警方提供）

花蓮玉里鎮大禹公墓林女棄屍命案疑點重重！涉嫌重大的51歲呂姓男友，今由律師陪同訊問時仍堅稱沒殺人，稱車輛行駛中兩人吵架、林姓女友跳車才摔死，但警方趕到現場發現林女全裸，且臀部有輪胎痕，認為呂男說詞邏輯不通「哪有人衣服脫光還吵架跳車」？下午訊後依殺人罪嫌送辦。

51歲家住玉里鎮的男子呂文達有吸毒販毒前科，父親是已故的鄉代會主席，去年10月認識離婚住在吉安鄉的28歲林姓女子後交往，呂男昨天早上打電話報警說「女友沒有呼吸心跳」，但警方趕到玉里鎮大禹公墓上方的果園，報案的呂男仍在場，28歲林姓女友全裸倒在果園路邊，幾件衣服是「覆蓋在裸體」而不是穿在身上，掀開衣物更發現裸體的臀部，有輪胎壓痕。

呂男從昨天到今天始終堅稱「沒有殺人」，呂男供稱，他上月29日開車到吉安接女友至玉里家中同住，但女友隔天就喊著要回家，拖到30日晚上開車出發，但他不甘願送她回家，又怕吵架女方跑掉，故意開車到大禹公墓的山上，「她膽小會怕鬼，比較不會亂跑」。但深夜10點車子行駛中時兩人吵架，女友跳車、他車輪也掉到水溝內撞壞。

警方透露，全案疑點很多，呂嫌開車把女友載到大禹公墓的時間，是上月30日晚上10點，但呂向警方報案是上月31日早上10點，遺體狀況是氣絕幾個小時左右，「中間到底發生哪些事情」？但昨天到今天呂嫌始終堅稱沒有殺人，也否認對遺體有污辱。

警質問呂嫌「車上吵架跳車、怎麼會沒穿衣服」，但呂男卻回答，女友答應他不會跑掉，才自己脫衣服躺在地上，然對女子裸體臀部的輪胎痕就無法解釋，供詞令辦案人員感覺是「亂講一通、邏輯混亂」，且呂嫌車上也驗出多處血跡反應，懷疑呂嫌事後有清理血跡。

至於林女遺體今天下午由檢察官初步相驗，但未發現林女身上有明顯致命傷、只有外傷擦挫傷，由於公墓位置偏僻，呂嫌車輛更深入山區抵達公墓更上方的果園，晚上無路燈一片漆黑，除了呂嫌說詞外無其他佐證，因此檢方決定將遺體送台大化驗、照電腦斷層，並採驗遺體身上可疑跡證化驗，釐清案情。

女方家屬今天早上到大禹公墓山區招魂。（民眾提供）

