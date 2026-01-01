保全員不滿被公司開除 竟持刀、槍揚言搶20萬

43歲陳姓男保全員因離職後心情不佳，昨天闖入前東家公司持刀揚言要搶20萬元，更掏出瓦斯槍朝員警射擊，2名員警被鋼珠射到小腿，所幸僅有皮肉傷。（資料照）

43歲陳姓男子因離職後心情不佳，昨天闖入前東家位於桃園市桃園區的公司，持刀揚言要搶20萬元，警方獲報趕往現場壓制陳男時，陳男突然掏出瓦斯槍朝員警射擊，2名員警被鋼珠射到小腿，所幸僅有皮肉傷，警方逮捕陳男，依強盜、殺人未遂和妨害公務等罪偵辦。

警方調查，陳男是某保全公司保全人員，於2022年6月25日在某桃園區某社區值勤時，因社區電梯消毒水沒更換，住戶向陳男反映沒有答案，住戶找上總幹事投訴，陳男與住戶發生衝突，住戶被陳男毆打一頓，住戶提出傷害告訴，桃園地方法院於去年12月依犯傷害罪，判處陳男有期徒刑4月，陳男因此失去工作。

陳男不滿失去工作，昨竟持刀、空氣槍闖入公司，首先亮刀揚言要搶20萬元，員工趕緊報案，警方趕往現場，發現陳男手上有刀，要上前壓制他時，陳男突然拿出瓦斯槍朝員警射擊，2名員警腿部中傷，所幸送醫後僅有皮肉傷。

