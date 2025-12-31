為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    貨車漏油300公尺害騎士摔車 警揪出肇事司機開罰

    2025/12/31 15:46 記者吳仁捷／新北報導
    新北市五股一輛貨車漏油，導致一名機車騎士摔車，警方到場維護交通。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市五股一輛貨車漏油，導致一名機車騎士摔車，警方到場維護交通。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市五股中興路今天上午驚傳騎士摔車，險些遭後車輾過，警方到場發現油污洩漏達300公尺，過濾監視器畫面，追出一輛貨車滲漏，警方查出車牌，將通知到案，最高將開罰1萬8千元；警方也通報環保局清潔隊處理油汙，續追其餘摔車騎士。

    警方調查，這起車禍發生在今天上午10時許，五股區中興路三段五號越堤道，38歲賴姓騎士自摔，駕駛輕傷未送醫，所幸當時後方沒有來車，尚未釀成2次事故；警方到場，通知清潔隊到場鋪設木屑、清除油漬，降低對交安威脅。

    警方已掌握一輛白色貨車貨物洩漏，將持續通知貨車司機、業者到案，將依違反道路交通管理處罰條例第30條1項2款，最高處以1萬8000元以下罰鍰。

    新北市五股一輛貨車漏油，導致一名機車騎士摔車，警方到場維護交通。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市五股一輛貨車漏油，導致一名機車騎士摔車，警方到場維護交通。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市五股一輛貨車漏油，導致一名機車騎士摔車，警方到場維護交通。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市五股一輛貨車漏油，導致一名機車騎士摔車，警方到場維護交通。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市五股一輛貨車漏油，導致一名機車騎士摔車，警方到場維護交通。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市五股一輛貨車漏油，導致一名機車騎士摔車，警方到場維護交通。（記者吳仁捷翻攝）

