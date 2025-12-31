「雨刷」議員蔡政宜獲裁定3000萬交保 檢今提抗告

嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，經地院裁定3000萬元交保，檢方不服今天提起抗告。（資料照）

曾因涉職棒假球弊案被判刑入獄的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，因涉225億元跨境洗錢案，被橋頭地檢署起訴求處10年重刑，經地院裁定3000萬元交保，檢方不服今天提起抗告。

據了解，蔡政宜曾因假球簽賭案判刑3年8月，出獄後當選嘉義縣議員，並在2020年起從事跨國洗錢。今年5月間，檢警展開收網行動，並於8月31日在桃園機場拘提蔡到案後，聲請法院羈押禁見獲准。

辦案人員並在蔡位於嘉義、高雄等住所搜索，查扣愛馬仕、香奈兒等精品包85個，另有勞力士名表、珠寶，及其名下不動產和現金價值1億7千餘萬元。

檢方查出，蔡政宜透過中國籍妻子指揮洗錢集團成員，在馬來西亞、越南等地成立據點，於水房操作洗錢，依賭博網站後台系統「自動化腳本」，自2020年起已協助賭博網站洗錢約新台幣225億4千多萬元，從中獲利1億9千多萬元。

檢方前天依涉嫌洗錢防治法等罪起訴，並求處蔡政宜有期徒刑10年，移審法院後，法官昨天裁定3千萬元交保，並限制住居、出境、出海、電子監控，家屬花約4個小時籌錢足3000萬元，經安裝電子腳環等手續後獲釋。

不過，檢方認為蔡有逃亡之虞，今天下午向高雄高分院提起抗告，要求撤銷交保改羈押。

